我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

馬斯克欲插手政府撥款系統 代理財長上任一周就怒退休

記者顏伶如／綜合報導
美國財政部。(路透)
美國財政部。(路透)

華盛頓郵報31日報導，三名消息人士指出，科技富豪馬斯克(Elon Musk)手下企圖插手規模數兆元、具有高度敏感的政府年度撥款機制，結果跟財政部代理部長的萊布里克(David A. Lebryk)爆發衝突，萊布里克憤而宣布退休。萊布里克是財政部最高層級的事務官，在財政部無黨派單位有數十年資歷，上周獲川普總統任命為代理部長，直到新任財長貝森特(Scott Bessent)任命案27日在參議院通過。

消息人士說，自從大選過後，馬斯克領導的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)人員便要求查看財政部撥款系統，川普就職後又再度提出要求。

報導指出，隸屬於財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service)的撥款系統高度敏感，僅少數職業文官擁有登入權限，掌握每年6兆多元為全國家庭、企業與其他機構撥款的功能，包括社安金發放、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)福利、聯邦員工支薪、政府包商付款、補助項目、退稅等。

報導指出，馬斯克手下與萊布里克爆發衝突，凸顯馬斯克與聯邦官僚之間的抗爭，在川普上台第二周更趨白熱化。馬斯克忙著在聯邦政府內部核心安插親信以取得掌控權，已派盟友進入聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)、聯邦總務署(General Services Administration)。

不滿馬斯克插手政府撥款機制，財政部原代理布長萊布里克(左)憤而退休。圖為萊布里克...
不滿馬斯克插手政府撥款機制，財政部原代理布長萊布里克(左)憤而退休。圖為萊布里克在鑄幣局任內發行新硬幣的資料照片。(美聯社)

政府效率部成立宗旨原為非政府的諮詢機構，但川普上台後已經完全取代白宮的美國數位服務小組(U.S. Digital Service)。

根據川普簽署行政命令，政府效率部對所有聯邦機關非機密資料、軟體系統與資訊系統都均有「全面且立即」(full and prompt)取得權限，財政部財政服務局撥款系統也包括在內。

前總統歐巴馬任內財政部助理部長馬瑟爾(Mark Mazur)說，財政部的撥款系統就像國家的「支票簿」，政府效率部人員想要透過撥款系統達到政治目的，如此手段前所未見。

馬瑟爾說，撥款機制屬於機械式任務，只要時間一到就發放社安金或為包商付款，「所有工作就是款項到期便按時撥款，與黨派立場向來無關」。

財政部 馬斯克 川普

上一則

DeepSeek從新加坡取得Nvidia晶片？ 美追查3國走私管道

下一則

「國家臨艱難時刻」加拿大揚言強力報復關稅 墨備妥反擊計畫

延伸閱讀

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
馬斯克「主導」聯邦員工優離優退案 支薪提議誰來兌現？

馬斯克「主導」聯邦員工優離優退案 支薪提議誰來兌現？
特斯拉計畫6月在美推自駕計程車服務 看好電動車銷量回升

特斯拉計畫6月在美推自駕計程車服務 看好電動車銷量回升
馬斯克跳過官員主導聯邦員工「優離優退」內容恐違法

馬斯克跳過官員主導聯邦員工「優離優退」內容恐違法

熱門新聞

美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

2025-01-25 04:54
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒