特赦國會暴亂被告 FBI局長提名人巴特爾與川普不同調

聯邦調查局(FBI)局長提名人巴特爾30日在參院司法委員會的提名聽證會上，就特赦或減輕2021年1月6日國會暴亂被告的刑期，表達與川普總統不同的意見。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )局長提名人巴特爾(Kash Patel)在特赦國會暴亂被告的看法上與川普 總統不同調，還堅稱沒有「敵人名單」，不會讓FBI淪為政治報復工具。

今日美國報(USA Today)報導，巴特爾1月30日在參院司法委員會的提名聽證會上，就特赦或減輕2021年1月6日國會暴亂被告的刑期，與川普意見不同。

川普就任首日，減輕14名國會暴亂被告的刑期，並赦免其他被告的罪行，受惠者包括涉嫌攻擊國會警察的被告，共約1500人。

巴特爾30日回答民主黨籍參議員德賓(Dick Durbin)的提問時表示：「我不同意減輕任何對暴力攻擊執法部門者的刑事罪行。」

除此之外，巴特爾在其他問題上展現他對川普的忠誠。

德賓問巴特爾，國會暴亂事件是否影響美國安全時，巴特爾回答，他還沒看完當天所有案件，僅表示他大致贊同懲罰傷害執法人員或平民的被告。

此外，巴特爾批評前總統拜登 減輕美洲原住民倡議人士裴提爾(Leonard Peltier)的罪刑。

裴提爾涉嫌在1975年殺害兩名FBI探員，被判處終身監禁；現年80歲的裴提爾本月20日獲得拜登減刑，改為居家監禁。

巴特爾說：「參議員，我的回答是，我永遠不會做任何違憲或違法的事，且在我迄今服務政府的16年內，從未違法。」

另外，夏威夷州日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)要求巴特爾，就川普是否輸掉2020年大選回答「是或否」；巴特爾巧妙迴避，答道「拜登總統的選舉結果獲得認證，他宣誓就職，擔任美國總統」。

另據美聯社報導，巴特爾堅稱沒有所謂的「(川普)敵人名單」，且在他的領導下，FBI不會基於政治目的調查川普的對手。

巴特爾說：「我沒興趣，沒有期望，就算獲得任命也不會走回頭路，FBI不會政治化，不會採取任何報復行動。」