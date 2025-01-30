新聞評論／川普挑戰總統權力極限 達政治目的又收割民意

川普上任總統不到兩星期，對外交及內政即發動關稅戰及多項行政命令，不斷測試美國總統的權力上限。（路透）

川普 上任總統還不到兩周，在外交上挑動加拿大 、丹麥、巴拿馬等國；對內大動作逮捕非法移民、清算政敵、凍結聯邦撥款，在在都是測試美國總統的權力極限。

川普上任前後不斷叫板加拿大、格陵蘭、巴拿馬、墨西哥、哥倫比亞及中國，不但對他國元首出言羞辱，甚至揚言不排除用兵，看似匪夷所思，可是在川普祭出關稅 威嚇後，多國也投鼠忌器，甚至前踞後恭，暗吞苦水。

內政方面，川普更以連發的行政命令，雷厲風行兌現政見，特別像是取消出生公民權、凍結聯邦補助撥款、取消多元政策（DEI），雖獲支持者叫好，但卻遊走違憲邊緣，已陸續受到法律挑戰。

川普的做法迅速讓民眾有感，卻也激化兩黨對立，造成另一部分民眾惶恐，甚已遭到法官裁決暫緩執行。然而川普政府伸縮自如，就算收回成命也無妨。

川普以試探、試錯（trial and error）的過程中，探索美國總統的權力邊界，既達到政治目的，也收割民意，可說是一舉兩得，更置政治對手於被動。

川普先選擇他在選舉政見中的優先項目執行，回應支持者的心聲；但眼前的挑戰還有待解的通膨和停戰問題，川普能否續用關稅一招走天下，猶待觀察。

目前來看，川普切入通膨問題有兩大對策，一是關稅、二是能源。川普相信，只要提高關稅，科技業和製造業就會重回美國的懷抱，卻忽略了挑起國際關稅戰的可能性，也低估企業另覓市場的想法。

川普堅信開採美國的石油和天然氣，將壓低能源價格，帶動整體民生物價下降，但眼下全球石化能源需求並不強勁，新的開採工作也需要時間，不但很難在短時間壓低能源價格，還必須面對綠色能源產業衰退所引發的失業潮。

川普競選期間遭暗殺未遂，帶著救世主的姿態重返白宮。上台不到10天，已收攏所有科技巨頭和大企業主，目不暇給的政令推出，並追殺政敵。但通膨問題如果無法在半年內獲得明顯改善、民生問題未能獲得解決，川普恐將丟失更多支持者，川普這股氣勢能否延續到到明年期中選舉，民生議題和感受可能還是最重要的關鍵。