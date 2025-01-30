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美聯社：川普第2任期大幅擴權 釀憲政危機

記者顏伶如／綜合報導
川普上任總統不到兩星期，對外交及內政即發動關稅戰及多項行政命令，不斷測試美國總統的權力上限。（美聯社）
川普上任總統不到兩星期，對外交及內政即發動關稅戰及多項行政命令，不斷測試美國總統的權力上限。（美聯社）

美聯社報導，二度執政才一周多的川普總統大幅擴權，除了引發混亂還遭批評造成憲政危機，200多年來做為美國政府基礎的分權制衡遭受挑戰。

川普新政府最受爭議的措施出現在本周宣布凍結聯邦經費撥款，不過命令立即被聯邦政府擋下。川普政府29日已宣布撤銷行政命令。雖然共和黨官員強調俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)不受影響，但州政府向聯邦請款的白卡網站28日一度關閉。

法律專家說，總統不得取消國會通過的經費，憲法賦予國會撥款權，行政部門必須執行國會撥款計畫。1974年通過的「國會預算及截留控制法」(Congressional Budget and Impoundment Control Act)明文禁止總統停止聯邦補助或國會通過的其他支出計畫。

喬治城大學(Georgetown University)法律教授查菲茲(Josh Chafetz)說，防止總統變成絕對君主的制度，關鍵就在於國會掌握開支權力。他說，即使暫時凍結聯邦撥款也構成違法，制度設計用意在於確保能夠制衡總統。

華盛頓郵報分析，川普擴大法律解釋空間，聯邦政府因此變得更加政治化。報導指出，某些晦澀難懂的法律與規章，長久以來讓230萬名身為公務員的職業文官在政權交接時獲得保障，但川普政府卻破壞規定，甚至公然忽視。

川普就職後發布的多道行政命令，雖然沒有國會通過法案做為搭配，依然造成龐大影響。數千名任職於多元與包容計畫部門的聯邦人員最快在本周將遭裁撤，聯邦政府聘用計畫全面停止，受到川普清算、人員出走等影響，數個部會高層職位出缺。川普競選期間便說，上台後將「瓦解深層政府」(dismantle the deep state)，開除所有在第一任執政期間干預施政計畫的官僚。

透過行政命令，川普將能把聯邦政府從講究資歷、擇優錄取的官僚結構，轉變成只任用對川普政治效忠的官員。

川普 聯邦政府 白卡

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