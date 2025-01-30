商務部長任命聽證 盧特尼克：美太依賴台灣 將阻止中國取得晶片

川普政府商務部長提名人盧特尼克29日在國會參院指出，美國太依賴台灣的晶片，川普政府將檢討對美國半導體製造的補貼，做出對的決定。(美聯社)

川普總統屬意的商務部長人選盧特尼克(Howard Lutnick)29日在國會參院 指出，川普政府將檢討對美國半導體製造的補貼，做出對的決定。他也強調推動美國本土半導體製造業，把供應鏈帶回美國。他還表示將阻北京取得輝達晶片 ，未來將通過加徵關稅 的方法遏阻中國科技。

盧特尼克29日上午出席聯邦參院商務委員會舉行的人事聽證會時表示，「我們太依賴台灣」，需要確保國家安全；美國需要檢視現行對半導體的補貼，但正如國會所說的，「這是我們將半導體製造業帶回美國的能力上的一筆「極佳頭期款」(excellent down payment)。」

拜登政府已根據「晶片法」(CHIPS and Science Act)，宣布數以十億計美元的撥款補助。商務部去年底也根據「晶片法」向台積電亞利桑納州廠提供高達66億元的直接資金，用於商業製造設施。台積電董事長魏哲家當時指出，這有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。

川普曾批評晶片法「糟透了」，認為關稅會是激勵國內製造業發展的更好方式。他27日更說，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。

盧特尼克29日還表示，DeepSeek使用美國AI模型和及輝達公司(Nvidia)的晶片進行開發，他將會阻止這項行為，並徵關稅阻止中國科技發展。

商務部長提名人盧特尼克29日在國會參院指出，將阻北京取得輝達晶片，未來將通過加徵關稅的方法遏阻中國科技。(路透)

他說，中國只關心自己，試圖傷害美國。美國因此需要自我保護，推動創新，停止協助中國。如果中國想和美國競爭，就讓他們競爭，「但停止利用我們的工具來與我們競爭。所以我在這方面會非常強硬」。

華爾街出身的盧特尼克被提名執掌規模較小的商務部，旨在提振美國產業，於扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴的政策中扮演關鍵角色。

盧特尼克已表達支持川普對中國進口貨課徵60%關稅，及對所有其他進口貨課徵10%關稅。對於部分經費學者所指加徵關稅會推升通膨的說法，他則認為二者之間沒有聯繫。

人事聽證會後，參院商務委員會將對盧特尼克提名案投票，若通過，再由參院全院審議及表決。