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川普曾批他不忠誠…密利被撤掉安全保護、恐降軍階

編譯盧炯燊／綜合報導
密利（左）在川普（右）第一個總統任期內關係已成水火，卸任後又不斷公開批評川普，川普不僅撤銷對密利的安全保護，國防部甚至發動對密利的行政調查。（路透）
密利（左）在川普（右）第一個總統任期內關係已成水火，卸任後又不斷公開批評川普，川普不僅撤銷對密利的安全保護，國防部甚至發動對密利的行政調查。（路透）

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)上任第2天，即撤銷前參謀首長聯席會議主席密利將軍(Mark Milley)的安全保護及安全許可，同時指示國防部督察長調查密利任內的行為。這被視為是對一位經常批評總統川普的高級將領，所採取的報復性行動。

川普首個任期任命密利為參謀首長聯席會議主席，但一直批評他並不忠誠。密利在國會作證時承認，曾為多本有關川普政府的批判性書籍提供消息來源；2023年9月卸任前夕更公開砲轟前老闆，說沒有一個士兵會宣誓效忠一個「想要成為獨裁者」的人。

對於赫塞斯下令調查密利任內行為，目前未透露具體細節，但有可能把他的軍階降級。現年66歲的密利，在長達44年的軍旅生涯裡，2014年晉升上將，2019年10月1日成為第20任參謀長聯席會議主席，退役前是4星上將。

五角大廈發言人奧利亞特(John Ullyot)28日發聲明表示，赫塞斯當天已通知密利對他展開調查，是要釐清「密利將軍行為的相關事實和情況，以便國防部長確定是否重啟對其軍階的審查」。

五角大廈參謀長卡斯柏(Joe Kasper)在另一聲明指，「暗中破壞指揮鏈會腐蝕我們國家的安全，恢復問責制是川普領導下國防部的優先事項」。一名國防部高官則控密利擔任參謀首長聯席會議主席期間猶如政治操控者，上層希望對他「拔掉一顆星」， 也就是在他退休期間降軍階。

川普對密利開刀早有跡可尋，在回朝第一天即撤下五角大廈內的密利參謀首長聯席會議主席的肖像，另一幅作為擔任陸軍參謀長的肖像也在稍後被撤。

消息指，川普在首個任期內與密利曾發生激烈爭吵，包括密利反對川普有意出動軍隊鎮壓街頭的抗議活動；2021年1月6日國會暴亂達到最緊張時，密利秘密打電話給中國解放軍參謀長李作成，保證美軍不會向中國開戰以轉移視線，川普對此尤其憤怒，至今仍未消去。

而拜登在任期屆滿前的特赦名單裡，就包括密利在內。密利可因此免受到司法追訴，但人身安全及退休權益，則可能受到影響。

赫塞斯上任國防部長後，強調要重建國防部的「戰士文化」，並已下達多項命令。（美聯社...
赫塞斯上任國防部長後，強調要重建國防部的「戰士文化」，並已下達多項命令。（美聯社）

密利 川普 國防部

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