27歲白宮新發言人李維特首登場 全程掌握捍衛川普政策要領

史上最年輕的白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)28日首度主持白宮記者會。(歐新社)

史上最年輕的白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)28日首度主持白宮記者會 ，她承諾會最大程度地與媒體記者見面。首日記者會即用了47分鐘回答記者各式提問。

今年才27歲的李維特既是史上最年輕的白宮新聞秘書，也是第六位擔任該職的在職母親；李維特畢業於位於新罕布夏州(New Hampshire)的聖安塞姆學院(Saint Anselm College)，她擅打壘球，並取得運動員獎學金。

壘球顯然非李維特的職涯所愛，她一度希望成為記者，為此李維特曾在地方電視台工作，但很快發現自己另有所好，李維特渴望參與政治工作。

李維特在川普 總統第一任期時申請進入白宮實習，最後主動向時任白宮新聞秘書麥肯內尼(Kayleigh McEnany)毛遂自薦，進入新聞辦公室擔任助理新聞秘書。

川普卸任後，李維特到共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)的辦公室擔任通訊聯絡主任，並在2022年返回新罕布夏州代表共和黨參選聯邦眾議員，但最後敗選。

她如今重回白宮，從當年的小實習生轉變為發言人，李維特28日主持首場記者會，儘管應對上仍顯生澀，但全程掌握捍衛川普政策的要領。

面對記者質疑現行驅逐非法移民 的做法，沒有符合當初優先驅逐有犯罪紀錄移民的承諾，李維特並未退縮，稱在川普政府眼中，只要非法入境美國的移民即被視為罪犯。

當被媒體問及是否會天天與媒體見面？李維特先是稱讚川普的曝光程度，認為川普才是白宮最佳的發言人，李維特接著表示「我可以向你們保證，你們會最大程度地聽到川普和我」。

另外，李維特指出，川普政府治下的白宮將與所有媒體平台和人物對話，不只是傳統媒體，尤其有民調顯示，美國人民對於大眾媒體的信任度達到歷史新低。

李維特指出，白宮記者簡報室將開放給新媒體，歡迎獨立記者、播客主(podcaster)、網紅(influencer)和內容製作者等申請採訪證件。