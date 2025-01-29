白宮發言人：簡報室將對部落客、網紅開放 挑戰主流媒體獨霸

川普總統上任後白宮簡報室開放給部落客、播客和網紅參與，挑戰傳統主流媒體主宰華府新聞報導的角色。圖為記者在28日的白宮記者會上爭相提問。(歐新社)

白宮新聞主任、發言人李維特(Karoline Leavitt)28日舉行上任以來首次白宮記者會 ，表示川普 總統將開放簡報室，供部落客、播客和網紅參與，挑戰傳統主流媒體主宰華府新聞報導的角色；另外去年新澤西州、東岸目睹大批無人機 飛行，她說大部分是聯邦航空管理局(FAA)批准的，作為研究等各種用途。

華爾街日報(WSJ)報導，李維特表示，白宮簡報室本來發400多張記者通行證，但在前總統拜登任內取消，現在川普打算恢復；白宮擬開放簡報室前排新座位，供新媒體入座。

李維特表示，川普治下的白宮將向所有媒體管道、各種新聞記者進行簡報，不光是對坐在簡報室的主流傳統媒體；她鼓勵所有生產相關新聞內容的獨立記者，透過新的政府網站申請採訪證。

整起簡報會為時46分鐘，李維特拒絕說明自己回答媒體提問會有多少次，只表示川普才是自己最好的發言人。以往總統治下，白宮記者會大多在上班日舉行。她點了簡報室後方、過道的記者的名，其中很多人替右派新聞網站服務。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，李維特轉述向川普直接報告的最新情資指出，去年年末在新澤西州與東岸其他州目擊的大批無人機，是FAA批准飛行的，用途包括研究等，很多是一般民眾所操控，他們是無人機愛好者，為休閒而讓無人機升空。

去年12月，新澤西、紐約、賓州等東岸州目擊多起神秘無人機飛行，引發質疑，要求官方回應這些飛行物來自何處；有些目擊事件發生在靠近軍事設施之處。

這些目擊事件主由聯邦調查局(FBI)負責調查，聯調局表示收到數千條線索；各地執法機構也調查。社媒用戶貼出的種種陰謀論有外國介入、不明飛行物到玩家操控無人機等。聯調局及國土安全部均表示，沒證據指出那些無人機飛行事件對國家、民眾的安全造成威脅，也與外國沒有什麼關係。