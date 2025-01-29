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豪門恩怨？小甘迺迪被堂妹控訴是「掠奪者」

編譯盧炯燊／綜合報導
小甘迺迪(圖)29日將就其衛生部長提名，先後出席參院財政委員會，以及參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會兩個聽證會。但28日遭堂妹卡洛琳‧甘迺迪痛批。(路透)
小甘迺迪(圖)29日將就其衛生部長提名，先後出席參院財政委員會，以及參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會兩個聽證會。但28日遭堂妹卡洛琳‧甘迺迪痛批。(路透)

甘迺迪家族成員之間的恩怨情仇不斷上演，夾雜了個人緊張關係與不同政治理念。最新一起是卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)直斥堂兄爭取出任衛生部長的小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)是個沉迷於權力的「掠奪者」(predator)，敦促聯邦參議員們駁回總統川普對他的提名。

卡洛琳是已故總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)的女兒，曾經出任美國駐澳洲及日本大使，而小羅勃‧甘迺迪則是已故聯邦參議員羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)之子，兩人早已關係緊張而不和。小甘迺迪在2024年退出角逐民主黨總統提名後以獨立身分參選，最終支持共和黨籍的川普而遭整個家族抨擊，甚至指為叛徒。

卡洛琳在寫給參議員的信件裡，大爆兩人成長過程的內幕，說是要讓人們知道內情，關注他出任衛生部長的人事案。

她形容堂兄的地下室、車庫、居所是個吸毒中心，還會把小雞和老鼠放進攪拌機裡然後餵鷹，常常出現「絕望和暴力的邪惡場景」。

小甘迺迪曾公開承認吸食海洛英，1984年因攜帶海洛英上飛機而認罪。

卡洛琳直斥他在貎似是「反疫苗大將」的同時，卻給自己孩子接種疫苗。同時仍計畫從反對製藥公司默克公司(Merck)預防子宮頸癌乳突病毒疫苗的訴訟裡牟利，去年他已因此訴訟獲得85萬元。

卡洛琳在此之前，並未談及小甘迺迪獲提名以及是否適合擔任衛生部長等議題，此次則明確表態反對，聲稱叔父羅勃‧甘迺迪出任參議員時，致力於改善醫療保健，相信對兒子的做法一定會感到厭惡。

小甘迺迪對堂妹這封信件並未置評，他將於29日就其衛生部長提名，先後出席參院財政委員會，以及參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會兩個聽證會。

小甘迺迪29日將就其衛生部長提名，先後出席參院財政委員會，以及參議院衛生、教育、...
小甘迺迪29日將就其衛生部長提名，先後出席參院財政委員會，以及參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會兩個聽證會。但28日遭堂妹卡洛琳‧甘迺迪(圖)痛批。(路透)

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