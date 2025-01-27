上任後首次受邀國會聯席會議 川普3月4日發表演說

眾院 議長強生(Mike Johnson)25日邀請川普 總統於3月4日到國會參眾兩院聯席會議，發表談話，這將是他重新再次執政後首次向國會議員發表正式演說。

美聯社報導，共和黨籍的強生是川普忠實盟友，他致函總統，邀請川普「分享攸關我們立法未來的美國優先 願景」。這種演講通常是新上任總統向國會提出未來四年施政願景和製定立法議程的一種方式。

白宮尚未確認川普將出席3月4日的聯席會議，但預計總統將接受。

「我非常榮幸地邀請您於2025年3月4日星期二在眾院舉行的國會聯席會議上發表演講，分享您對我們立法的美國優先願景。未來。我熱切期待您的回覆。」

強生在信中也讚揚川普在第二任期的第一周，即展現出「強有力的領導力和大膽的行動」。

信中還引用川普20日在就職演說中指「美國的黃金時代已經展開」。

川普24日上任後首度前往北卡羅來納州和加州勘災，25日在內華達州拉斯維加斯向支持者發表演說。川普總統26日傍晚抵達南佛州，參加在多拉爾度假村舉行的共和黨參眾議員年度立法會議。

這種新總統就任後第一次向國會發表的聯合演說，與國情咨文(State of the Union)不同。

新總統政府就任後不久通常會向國會議員發表講話，藉此概述未來四年施政願景，列出立法議程的關鍵部分。

華盛頓郵報報導，實現川普第二任願景的部分工作已經展開。

川普24日在拉斯維加斯對支持人群表示，未來幾周他將「與國會合作，將一份為勞工、家庭和小企業減稅的法案，擺到我的辦公桌上」。他強調，這項法案將包括「小費免稅」。

當川普在2017年國會聯席會議上發表講話時，當時距離他宣誓就任第一任總統還不到兩個月。