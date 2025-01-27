我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

上任後首次受邀國會聯席會議 川普3月4日發表演說

編譯中心／綜合報導

眾院議長強生(Mike Johnson)25日邀請川普總統於3月4日到國會參眾兩院聯席會議，發表談話，這將是他重新再次執政後首次向國會議員發表正式演說。

美聯社報導，共和黨籍的強生是川普忠實盟友，他致函總統，邀請川普「分享攸關我們立法未來的美國優先願景」。這種演講通常是新上任總統向國會提出未來四年施政願景和製定立法議程的一種方式。

白宮尚未確認川普將出席3月4日的聯席會議，但預計總統將接受。

「我非常榮幸地邀請您於2025年3月4日星期二在眾院舉行的國會聯席會議上發表演講，分享您對我們立法的美國優先願景。未來。我熱切期待您的回覆。」

強生在信中也讚揚川普在第二任期的第一周，即展現出「強有力的領導力和大膽的行動」。

信中還引用川普20日在就職演說中指「美國的黃金時代已經展開」。 

川普24日上任後首度前往北卡羅來納州和加州勘災，25日在內華達州拉斯維加斯向支持者發表演說。川普總統26日傍晚抵達南佛州，參加在多拉爾度假村舉行的共和黨參眾議員年度立法會議。 

這種新總統就任後第一次向國會發表的聯合演說，與國情咨文(State of the Union)不同。

新總統政府就任後不久通常會向國會議員發表講話，藉此概述未來四年施政願景，列出立法議程的關鍵部分。

華盛頓郵報報導，實現川普第二任願景的部分工作已經展開。

川普24日在拉斯維加斯對支持人群表示，未來幾周他將「與國會合作，將一份為勞工、家庭和小企業減稅的法案，擺到我的辦公桌上」。他強調，這項法案將包括「小費免稅」。

當川普在2017年國會聯席會議上發表講話時，當時距離他宣誓就任第一任總統還不到兩個月。 

川普 眾院 美國優先

上一則

魯比歐揚言懸賞獵殺神學士領袖 賞金恐比賓拉丹還高

下一則

川普秋後算帳？取消龐培歐、波頓隨扈 2共和黨參議員反對

延伸閱讀

川普關稅玩真的 美股期指重挫、新興貨幣大貶

川普關稅玩真的 美股期指重挫、新興貨幣大貶
川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？

川普 vs. 鮑爾 誰的記者會將決定左右美股本周走勢？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅