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魯比歐揚言懸賞獵殺神學士領袖 賞金恐比賓拉丹還高

編譯中心／綜合報導
國務卿魯比歐26日揚言懸賞取阿富汗神學士領袖的項上人頭，他說，被扣留在阿富汗的美國人，可能比之前想像的還多。(美聯社)
國務卿魯比歐26日揚言懸賞取阿富汗神學士領袖的項上人頭，他說，被扣留在阿富汗的美國人，可能比之前想像的還多。(美聯社)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)26日揚言懸賞取阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)領袖的項上人頭，他說，被扣留在阿富汗的美國人，可能比之前想像的還多。

數天前，神學士政府和美國交換了囚犯；這是拜登任內最後幾項行動之一。

魯比歐透過社群媒體發出嚴厲警告，口吻與他的川普總統驚人相似。

魯比歐在社群平台X寫道：「剛剛聽說神學士扣留的美國人質比之前據報的還多。」

「如果這是真的，我們將得立刻祭出鉅額賞金，獵殺他們的最高領導人，甚至可能比我們對賓拉丹(Osama bin Laden)開出的賞金還高。」他指的是2011年被美軍擊斃的凱達(Al-Qaeda)組織領導人賓拉丹。

神學士根據與拜登政府達成的協議，釋放被扣留在阿富汗的美國公民柯貝特(Ryan Corbett)。柯貝特先前一直與家人生活在阿富汗，2022年8月被神學士扣留。

同時獲釋的還有美國人麥肯蒂(William McKenty)，外界對他被拘留的原因所知不多。

作為交換，美國釋放了在加州監獄服無期徒刑的阿富汗戰士穆罕默德(Khan Mohammed)。穆罕默德因走私海洛因和鴉片進入美國而被定罪，他也被控試圖以火箭彈殺害在阿富汗的美軍。

2001年9月11日恐怖攻擊後，美國懸賞2500萬美元，徵求促成逮捕或擊斃賓拉丹的資訊。國會後來授權國務卿將賞金提高至5000萬美元。

阿富汗 神學士 魯比歐

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