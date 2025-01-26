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59:34票 參院通過諾姆任國安部長 將助川普打擊非法移民

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦參院25日確認南達科他州州長諾姆(左)為國土安全部(DHS)部長，執掌這個致力打擊非法移民的關鍵部門。圖為她17日出席國會參院的任命聽證。(美聯社)
聯邦參院25日確認南達科他州州長諾姆(左)為國土安全部(DHS)部長，執掌這個致力打擊非法移民的關鍵部門。圖為她17日出席國會參院的任命聽證。(美聯社)

聯邦參院25日罕見在周末加班議事，通過川普政府人事任命，確認南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)為國土安全部(DHS)部長，執掌這個致力打擊非法移民的關鍵部門，她也成為川普內閣第四位被確認任命的閣員。

參院全會以59比34票確認川普對諾姆的提名，整個過程順利，有七名民主黨議員投贊成票。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，DHS目前面臨的最大挑戰之一是保衛國家邊境，要解決這個危機需要一位果斷而有責任心的領導人，他認為諾姆能當此大任。

參院國土和政府事務委員會民主黨領袖彼得斯(Gary Peters)也表態支持諾姆，因為她致力在兩黨合作基礎上處理問題。

DHS負責監督22個涉及國安職能的單位，擁有超過26萬人員，主管邊境執法、驅逐移民，同時也負責確保網路安全、打擊恐怖主義、聯邦災害管理乃至特勤局等工作。由於川普全力打擊非法移民，因此這個優先目標將會成為日後工作的重中之重。

諾姆在獲通過確認後發聲明表示，她將每天努力確保美國人的安全，「川普政府再次授權我們勇敢的執法人員履行職責，將外國犯罪分子及非法團夥逐出從我們國家」，又說會將全面裝備情報及執法部門，發現及預防恐怖威脅，迅速救援處於危機災難中的國民。

獲得確認為DHS部長，對作為川普盟友的諾姆來說是個重大勝利。現年53歲的她曾擔任四屆國會議員，雖然缺乏國家安全經驗，但擔任州長期間對非法移民問題立場強硬，並派遣南達科他州國民兵前往南部邊境；獲任新職後，會與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)緊密合作。

諾姆的角色不僅限於移民問題，她還將監督DHS負責的多個涉及國家安全的單位，包括運輸安全管理局、海岸防衛隊、國土安全部的情報分析辦公室等。

DHS負責監督的特勤局，在川普兩次遭遇暗殺後，對它的監察肯定會更加嚴厲；至於聯邦應急管理局(FEMA)，也因川普抨擊它應對天災不力，這個部門未來日子將不好過。

川普 非法移民 邊境

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