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不甩被川普閃電開除 多位督察長嗆「周一照常上班」

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日搭乘空軍一號從內華達州拉斯維加市前往佛州邁阿密市。(路透)
美國總統川普25日搭乘空軍一號從內華達州拉斯維加市前往佛州邁阿密市。(路透)

華盛頓郵報報導，美國總統川普24日晚間閃電開除至少15名督察長，引發跨黨派議員質疑已經違反聯邦要求須提前30天通知國會的規定，對此川普25日首度回應「這是很平常的事」。然而，法律疑慮也造成一種尷尬局面，許多已經被炒魷魚的督察長預計27日還是會照常上班。

川普在25搭乘空軍一號前往佛州時談到這件事說他「並不認識」那些督察長，儘管許多被炒魷魚的人是他第一任期內欽點的官員。

川普表示，「有人認為有些人受到不公平對待，或是有些人也沒有做好自己的工作。這是標準該做的事。」

華郵描述，白宮前所未有撤換幾乎所有內閣級機構的獨立督察長，可能有利於川普安插忠誠派擔綱重要職位，負責糾察政府內詐欺、浪費和濫權行為，此舉也凸顯川普願意剷除非忠誠派來達成政治目標。

川普表示，他打算任命新人擔任這些職位，但強調這些人會保有一定的獨立性。「他們不是我的人，」川普談到即將任命新人時說：「我不認識任何這個領域的人才。但我們會安排非常優秀的人來擔任這些職位。」

華郵指出，這項大規模解職案似乎違反聯邦規定，要求解除任何經參議院確認的督察長職務必須提前30天通知國會兩院。有些督察長是總統任命，有些則由其機構負責人指定。

由於法律上的不確定性，部分被解職的督察長表示，無論如何，27日將照常上班。

川普 華郵 佛州

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