范斯一家遷入華府官邸 帶3幼兒適應新生活

新任副總統范斯(右)、夫人烏莎(左)和他們的三個年幼孩子已遷入副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)，正在適應新生活。圖為他們20日出席總統就職典禮。(美聯社)

副總統范斯 (J.D. Vance)、夫人烏莎(Usha Vance)和他們的三個年幼孩子遷入副總統官邸海軍天文台(U.S. Naval Observatory)，正在適應新生活。

范斯一家20日在川普的就職典禮上亮相，千禧世代的范斯現年40歲，烏莎為39歲，三個孩子分別為七歲、四歲和三歲，他們是自1993年高爾(Al Gore)一家後第一個帶著孩子入住副總統官邸的家庭。

范斯是自尼克森(Richard Nixon)後最年輕的副總統，1953年1月尼克森開始副總統生涯時同為40歲。

最近范斯在社群媒體X平台上分享他們一家在華府的最新動態，「我的孩子們正在適應副總統官邸的生活，我只想說：謝謝美國的人民。雖然這不是我們的房產，但這裡是我們三個孩子美麗的家園。我們對此心懷感激，會好好照料這裡。」

根據「Number One Observatory Circle」紀錄，海軍天文台官邸建於1893年，坐落於73畝的土地上，周圍環境類似樹林，官邸的33個房間可供公用及私用。

以下是福斯新聞(Fox News)對范斯三個年幼孩子的報導。

長子伊旺(Ewan Blaine Vance)現年七歲，生於2017年6月5日。

去年2月在參院 議會上，范斯提到家庭生活，他說伊旺是他的「六歲小寶寶」，隨後笑稱兒子「已經快要不是小寶寶了」。

這一家人在2020年新冠疫情 期間迎來第二個孩子威維克(Vivek Vance)，2月他將慶祝五歲生日。

2024年2月12日范斯在參院議會提到威維克，正好是他的生日，他表示自己讀了蘇斯博士(Dr. Seuss)著名的兒童繪本「Oh, the Places You'll Go!」，祝福兒子生日快樂。

三歲的米拉貝爾(Mirable Rose Vance)是范斯家最年幼的孩子，也是唯一的女兒，於2021年12月出生。

米拉貝爾在范斯競選參議員期間曾經於花絮短片中亮相。

在幾日前的總統就職典禮期間，米拉貝爾坐在媽媽烏莎的腿上，手指貼著卡通圖案OK繃，可愛的模樣擄獲不少人的心。