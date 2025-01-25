民調：民眾認聯邦政府效率低 但6成反對依賴富豪整頓

川普總統（右）上任不到一星期發布的行政命令目不暇給，馬斯克（左）的話題同樣不遑多讓。（美聯社）

美聯社和NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)最新民調顯示，雖然美國民眾認為聯邦政府 貪腐、效率低、作風官僚，但他們不確定特斯拉執行長馬斯克 是否是解決這些問題的合適人選；約六成受訪者認為富豪參與制定政策是件壞事。

據報導，正值川普 上任、承諾放鬆監管及減少繁文縟節之際，大多數美國民眾認為聯邦政府存在嚴重問題：約三分之二的成年人認為腐敗和效率低是聯邦政府的主要問題，約六成則認為是政府監管和官僚主義等問題。共和黨人更可能認為繁文縟節是重大問題，民主黨人則認為是腐敗和低效率。

而川普宣布成立的「政府效率部」(DOGE)目標就是揭露聯邦機構中的詐欺和浪費支出，被欽點為負責人的馬斯克提出了一系列可能削減成本的方法，甚至包括撤銷整個機構。儘管大多數人認為聯邦政府面臨重大問題，他們也對馬斯克持負面看法。

只有大約30%的成年人強烈或有些贊同成立DOGE，約40%表示不贊成，其餘持中立態度。若總統依賴億萬富翁制定政策，約60%成年人認為非常不妥，其中民主黨比例最高，為78%；共和黨僅35%認為不妥。

川普和馬斯克的增進政府效率的想法之一便是要求聯邦雇員全面返回辦公室，而這已在20日首批行政命令之一頒布，此外他們也有意大幅裁減職位。民調顯示約40%民眾反對削減聯邦職位、約30%贊成；但約40%贊成要求聯邦雇員每周五天在辦公室辦公，只有約20%反對。

大約三分之一的民眾對馬斯克抱持好感，較12月略有下降。美國民眾對馬斯克和川普的看法重疊之處相當多，大約80%對兩人持相同看法(無論是正面或負面)；其中約一半對兩人都持負面看法。

川普也曾聲稱為了要粉碎「深層政府」(deep state)，他想將聯邦機構遷出華府。近半受訪者對此中立態度，約25%表示贊成、25%表示反對。