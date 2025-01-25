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川普再當總統8年？川剛上任 共和黨議員提案修憲當3任

編譯梁采蘩／綜合報導
美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。(路透)
美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。(路透)

川普總統第二任期剛上任，位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。

國會山莊報(The Hill)報導，憲法第22修正案規定，任何人不得競選第三個總統任期。但田納西州共和黨眾議員歐格斯(Andy Ogles)23日提案建議，把這條修正案改成：「任何人不得當選總統超過三次，不得在連續兩個任期後再當選任何額外任期。此外，任何曾擔任總統或代理總統職務超過某一任期兩年的人士，不得當選總統超過兩次。」換句話說，這個條款排除了曾經連任總統的柯林頓、小布希及歐巴馬等三人，等於為川普第三任量身定制。

去年11月勝選後，川普前往華府拜會國會眾院共和黨議員，曾開玩笑提到競選第三個任期的可能性。他說：「我想我不會再選了，除非你們做點什麼，除非你們說：『他太棒了，我們必須想辦法解決這問題。』」會後，共和黨議員們都表示川普不是認真的，他們都一笑置之。

歐格斯在聲明中則表示：「川普總統的英明領導，與美國人在過去四年經歷的混亂、痛苦和經濟衰退形成鮮明對比。他已證明自己是現代歷史中，唯一能夠扭轉國家頹勢並重現美國輝煌的人物，因此必須給他足夠的時間來實現這個目標。」

然而，修改或廢除憲法第22修正案的難度極高；該修正案被視為防止權力過度集中的關鍵保障。修憲案由國會提出後，必須在參眾兩院分別獲得三分之二多數票通過。雖然共和黨目前掌控國會，但要達到三分之二的門檻，需要跨黨派支持，這在當前政治環境幾乎不可能。

川普 共和黨 小布希

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