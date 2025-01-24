官網少了西班牙文、憲法頁面 白宮不解釋

川普總統一上任，白宮網站的西語網頁立即被刪除，訪客只能看到「網頁不存在」字樣。(美聯社)

美國境內有4300萬人說著流利西班牙語，透過西語可以讓更多人取得基本訊息，但川普 政府上任後諸多新措施之一，就是關閉白宮 網站whitehouse.gov/es的西班牙文頁面，現在登入只會看到「頁面未找到」字樣。白宮官網的憲法頁面也同樣消失了。

白宮原來的西語頁面下方，訪客可以點擊「前往主頁」，點入後網站會自動播放川普的短片，但現在都沒有了。

關閉頁面正值川普政府全力打擊非法移民，不僅白宮網站已刪除西語頁面，其三個官方社交媒體頻道︰臉書、Instagram及X平台，也刪去西語頁面。

除了西語頁面，拜登任內最後一天仍在白宮官網頁面的「無障礙聲明」也不見了。

讓殘疾人士可以造訪網站原是國際標準，前朝司法部指明，所有政府網站都必須滿足這些標準以符合「美國殘疾人法案」，包括以圖像提供替代文本方便視障人士、為聽力障礙人士提供音頻描述、讓無法使用傳統滑鼠的用戶可透過鍵盤操作所有網站……。

白宮拒絕評論這些網頁的消失，但發言人表示，白宮官網以及被刪除的憲法頁面，將在聯邦網路開發人員完成網站維護後恢復。

除了白宮，一些聯邦政府 機構也採取類似措施刪除網頁，反映了川普的優先事項。

例如衛生與公共服務部有關生殖權利的網站reproductiverights.gov，現已處於離線狀態。勞工部也刪除了一個有關LGBTQI+人員資源的網站。

全國糧食及農業所(The National Institute of Food and Agriculture)、 國防資訊系統局(The Defense Information Systems Agency)的官網，也刪掉關於多元、平等、包容(DEI)承諾聲明的頁面。

這都顯示了川普重塑政府的意圖，開始徹底改革聯邦政府的網路足跡。