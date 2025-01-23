與馬斯克理念不和？拉馬斯瓦米傳被踢出「政府效率部」

川普總統新成立的「政府效率部」(DOGE)傳出同為億萬富豪的共同領導人拉馬斯瓦米(右二)與馬斯克(左一)理念不和，因此被踢出該部，現由馬斯克大權獨攬。圖為兩人去年12月拜會國會議員。(路透)

華盛頓郵報22日報導，川普 總統以行政命令成立的「政府效率部」(DOGE)傳出同為億萬富豪的共同領導人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)與馬斯克 理念不和，因此被踢出該部，現由馬斯克大權獨攬，更能全面了解聯邦部會的運作，翻修其組織；拉馬斯瓦米離開後，據傳有意去競選俄亥俄州 州長。

原屬總統行政辦公室的「美國數位服務」(U.S. Digital Service)經川普重組為政府效率部；知情人士指出，該部門如何運作，馬斯克與拉馬斯瓦米理念南轅北轍，在幕後角力了幾個月，最後拉馬斯瓦米走人。

政府效率部領導層生變，引人臆測川普與馬斯克已減少賦予該部的雄心；政府效率部一開始誓言梳理整個聯邦官僚體系，想大砍開支。不過一些人表示政府效率部仍蓄勢待發，想在新政府發揮重大影響力，部分原因在該部能由白宮內部，賦予馬斯克更強大的控制力，以其見解影響聯邦政府的運作。

兩位政府效率部共同領導人曾在華爾街日報輿情版聯名發表最初的願景專文，由拉馬斯瓦米執筆，明定「三種主要改革：廢除法規、行政化繁為簡、節省開支」。該文章可謂政府效率部的路徑圖，動用法院及政策措施，來拆解行政部門。

川普20日發布的行政命令體現馬斯克的願景，焦點放在科技，想由內部發力改革政府，而這也是馬克斯與拉馬斯瓦米見解破裂的核心點。川普的行政命令，沒有納入拉馬斯瓦米在政府效率部內起草的內容。

按馬斯克的新角色，他顯然能大肆接觸政府內部運作，程度遠超過政府效率部原先設想。馬斯克還是SpaceX公司的執行長，由聯邦合約等取得數百億元款項，向來要接受聯邦大力監督，現在卻能親手挑選軟體工程師團隊，進駐每個政府部會；按川普行政命令，他們獲授權，可以「完全快速取用一切未編為機密的部會檔案、軟體系統及IT系統」。