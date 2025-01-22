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校園年輕共和黨人崛起 戴上「MAGA帽」獲更多認同

中央社／舊金山22日電
圖為民眾戴上「讓美國再次偉大」帽子示意圖。（路透）
圖為民眾戴上「讓美國再次偉大」帽子示意圖。（路透）

川普總統再次當選對美國校園產生影響，華爾街日報訪問多所學校，發現一群保守派男性比過去幾年更加活躍、勇於發聲；儘管校內氣氛仍傾向左派和自由派，但戴上「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子所獲得的認同已多於憤怒。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天一篇文章指出，美國校園內有一群年輕共和黨男性，他們部分熱中加密貨幣交易，是兄弟會的一員，但多數散發著傳統保守派人士氣息，有宗教信仰，會穿西裝打領帶，穿著較為正式，也不太穿大學運動服。

這群人讀的科系集中在商業、電腦科學、及公共政策領域。有些人立志進入華府政治圈，對政治和公共事務展現出濃厚興趣。

另外，他們在高中時期受到疫情的封鎖措施影響，覺得自己浪費了許多美好光陰，對種種限制感到不滿，現在變得更加積極，勇於表達立場。

就讀麻薩諸塞大學大學羅艾爾分校（University of Massachusetts-Lowell）的塔里波夫（Artem Talibov）說，川普（Donald Trump）當選美國總統讓保守派思想「正當化」，「不需要再隱藏自己的政治立場」。

印第安納大學（Indiana University）學生惠勒（Tim Wheeler）則指出；三年前，他替保守派活動遞發傳單，有名女生對他吼叫，他雖然沒有理會，但那起事件持續對他產生影響，令他感到「保守派思想和其支持者並未獲得寬容」。

相隔數年，印第安納大學校園近期舉辦一場聚會，九名學生熱烈討論著川普內閣成員的利弊、關稅的影響等議題。共和黨社團主席、政治科學系大二生席倫尼（Justin Cyrenne）表達對國家未來的憂心，發言問到，「中國正在打造超級軍隊，如果我們這裡的每個人都還在吃玉米糖漿，要怎麼（與中國）競爭？」。

杜克大學（Duke University）大三生皮特拉斯（Zander Pitrus）回憶，他大一參加新生入學活動時，被同學發現他在社群媒體上追蹤保守派評論員，之後他便被指為「性別歧視者」、「種族主義者」、及「仇外者」，他還因此刪除了帳號。

到了今年，皮特拉斯又重新創建了共和黨社團，該社團至今已有至少100名成員。

大學保守派人士認為，最令人棘手的是那些進步派教職人員，他們對任何為川普辯護的言論感到厭惡。金融學教授，也是共和黨社團長期顧問崔辛卡（Charles Trzcinka）表示，對進步派來說，這是一個「道德問題」，保守派政治立場是「不道德的」。

報導指出，數十年來，美國大學多受自由派教授和行政人員影響，特別是在那些頂尖學府。一項研究顯示，哈佛大學（Harvard University）2025年的新生當中，只有5%的學生認為自己是共和黨人，保守派教職員比例甚至更低。

康乃爾大學（Cornell University）學生奧里維拉（Enzo De Oliveira）指出，校園風氣變化其實從去年春季就開始，那時對MAGA運動的看法開始從「有毒轉為可容忍」。

他觀察，在校園爆發挺巴勒斯坦示威後，徵詢加入共和黨社團的人數便開始增加。當時，示威活動甚至擾亂了就業博覽會，「學生們感到厭煩，他們不想被打擾」。

到了秋季，川普在賓州造勢遇刺，離場前高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」，美國保守派青年倡議組織「轉捩點」（Turning Point）的影響力迅速增加。

該組織發言人柯維特（Andrew Kolvet）說，一些活動的參與人數多達5000人。一些兄弟會成員和運動員加入了組織，他們是校園內的領導者，讓其他人有勇氣站出來。

報導寫到，校園內保守派氣勢經過去年一整年變化，儘管現在仍遭遇反對聲浪，在大選結束後持續壯大。

波士頓學院（Boston College）共和黨社團領袖馬基斯（James Markis）表示，川普當選後他戴上MAGA帽子慶祝他的勝利，仍有人撞他，另外也有人暗示他是納粹；但社團人數持續增加，他的帽子獲得了更多的認同，有些人開始與他擊拳或向他點頭。

其他學校，像是北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill），共和黨社團人數在幾個月內增加超過一倍，成為結交志同道合好友的平台。

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