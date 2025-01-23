主教在祈禱會上喊話慈悲 川普反嗆她「激進左派」黑粉

在川普總統祭出一系列針對嚴打無證客的措施後，巴迪主教21日要求川普慈悲，她並拒絕川普要她道歉的要求。（路透）

華盛頓聖公會主教(Episcopal bishop of Washington)瑪麗安．巴迪(Mariann Budde)在就職祈禱會上，直接向總統川普 喊話，請求川普對性別多元（LGBTQ+）族群和無證移民「慈悲」；川普總統隨後上社群媒體 ，嗆該主教「語氣惡劣」，是名「激進左派」川普黑粉，並要求她道歉但她拒絕。

巴迪在證道中提及川普相信上帝拯救了他，使他免於被暗殺，她說：「你感受到了上帝的仁慈之手。以我們上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的人民。

在川普總統的就職演說中，他宣布美國將只會承認男性與女性這兩種性別，並在幾小時後，簽署了一項行政命令確認了這項指令。

通常在就職典禮上的證道，都是由立場與新政府一致的牧師來進行；但今年負責證道的巴迪在此之前，卻曾加入其他教會領袖一起批評川普，譴責他的「種族言論」，並指責他在2021年1月6日煽動暴力導致國會暴亂。

川普隨後又在社群媒體「真實社群」(Truth Social)上發文批評巴迪；川普指出：「這位在周二的全國祈禱儀式上證道的所謂的主教，是一位激進左翼強硬派川普黑粉。」

川普又說，「她以非常不禮貌的方式將她的教會帶入了政界。她的語氣很刻薄，不令人信服，也不聰明。她沒有提到大量非法移民 進入我國並造成人員傷亡。許多人是從監獄和精神病院被放出來的。這是正在美國發生的一次巨大的犯罪浪潮。」

川普要求巴迪道歉，但是巴迪在電視節目「觀點」接受訪問時拒絕道歉 ，不過她願意與川普一對一會面交談，但必需是川普個人的邀請 。