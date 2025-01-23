F計畫可迅速聘任解雇 川普砸聯邦員工鐵飯碗 工會提告

川普 總統20日發布行政命令，成立性質類似政治任命，可以迅速聘任且解雇的「F計畫」(Schedule F)新類型聯邦雇員，遭到聯邦勞工工會提告。

川普第一次執政任期尾聲，2020年便曾推出「F計畫」聯邦雇員，允許跳過政府官僚體制行之有年的考核制度聘請外部人士，取消聯邦員工「鐵飯碗」工作保障，結果遭到輿論質疑聯邦人力可能遭到政治化。前總統拜登 上台之後，川普任內的「F計畫」便遭推翻。

「全國財政雇員工會」(National Treasury Employees Union，NTEU)20日晚間向華府聯邦區域法院遞狀指出，國會針對聯邦人員招聘與任用訂定廣泛規定，國會擬訂聯邦人員聘用原則時認為，聯邦政府 最重要工作是擇優錄取、服務內容具有競爭性的職務，根據國會建立傳統，絕大多數聯邦員工如果面臨任職機構要求去職時，均享有正當法律程序(due process)權利。

訴狀中說，「政策/職業行政命令」(Policy/Career Executive Order)企圖剝削聯邦員工這些正當法律程序權利，與國會立法用意明顯牴觸。

川普在行政命令中說，目前聯邦員工非常缺乏究責機制。川普指出，聯邦員工奉命對全體美國人具有重大影響的政策擬訂與落實，「他們擁有的任何權利都來自總統指示，他們必須向總統負責」。

不過，聯邦員工認為「F計畫」是公然在政治部門安插政治的手段，川普可以用來獎賞盟友，讓政府決策變得政治化，還可以迅速開除身為職業文官的公務員。

聯邦政府所有部會首長都是總統挑選的政治任命官員，但絕大多數在聯邦機關工作的員工，則是基於個人專長而獲得錄取的非黨派公務員。川普幕僚先前曾經提議，要把政治任命職位大幅擴張，從目前大約4000人增加到5萬人。

「全國財政雇員工會」21日發表聲明說，對川普提告是希望擋下行政命令生效。