疑在川普就職行納粹舉手禮 馬斯克回應：這種攻擊超乏味

美國總統川普20日發表就職演說,提到要在火星插上美國國旗,讓他的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克 在台下開心地雙手比出大拇指,但馬斯克隨後在慶祝活動登台發表講話時做出的敬禮手勢,卻引來批評人士砲轟是在行「納粹 舉手禮」。不過,他顯然對此不以為然。

根據BBC報導與網上流傳的當時影片,馬斯克在20日的慶祝就職活動上感謝支持群眾「讓這件事成為現實」,接著就將右手放到胸前,然後將手臂筆直伸向了前方、掌心朝下,再轉身向坐在後面的人重複了相同的動作。

在馬斯克擁有的「X」上,有些網友稱他的手勢是納粹舉手禮,但其他網友並不同意。馬斯克本人後來也上「X」回應,「老實說,他們需要更好的骯髒伎倆,『大家都是希特勒』的攻擊超乏味」,還轉發了民主黨聯邦眾議員歐凱秀與流行音樂巨星泰勒絲 等人比出類似手勢的影像。

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0