我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

疑在川普就職行納粹舉手禮 馬斯克回應：這種攻擊超乏味

編譯周辰陽／即時報導
馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢。(擷自X@Sean)
馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢。(擷自X@Sean)

美國總統川普20日發表就職演說，提到要在火星插上美國國旗，讓他的密友、世界首富兼科技大亨馬斯克在台下開心地雙手比出大拇指，但馬斯克隨後在慶祝活動登台發表講話時做出的敬禮手勢，卻引來批評人士砲轟是在行「納粹舉手禮」。不過，他顯然對此不以為然。

根據BBC報導與網上流傳的當時影片，馬斯克在20日的慶祝就職活動上感謝支持群眾「讓這件事成為現實」，接著就將右手放到胸前，然後將手臂筆直伸向了前方、掌心朝下，再轉身向坐在後面的人重複了相同的動作。

在馬斯克擁有的「X」上，有些網友稱他的手勢是納粹舉手禮，但其他網友並不同意。馬斯克本人後來也上「X」回應，「老實說，他們需要更好的骯髒伎倆，『大家都是希特勒』的攻擊超乏味」，還轉發了民主黨聯邦眾議員歐凱秀與流行音樂巨星泰勒絲等人比出類似手勢的影像。

BBC指出，馬斯克的動作在網路引發到底是不是納粹禮論戰。紐約大學歷史學教授本-吉亞特（Ruth Ben-Ghiat）上「X」表示，「法西斯主義歷史學家在這，是納粹禮，也是非常好戰的納粹禮」，但為了對抗反猶主義而創立的反誹謗聯盟（ADL）不同意，「看起來馬斯克在激情時刻做了一個尷尬的手勢，不是納粹禮」。

馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢。(路透)
馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢。(路透)

馬斯克 納粹 泰勒絲

上一則

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

下一則

專家：川普欲締造和平又展現好鬥 兩面手法恐相抵

延伸閱讀

「川上拜下」川普帶回單邊主義 美聯社：提供中國外交機會

「川上拜下」川普帶回單邊主義 美聯社：提供中國外交機會
川普罕批普亭對烏開戰摧毀俄羅斯 「他過得不是很好」

川普罕批普亭對烏開戰摧毀俄羅斯 「他過得不是很好」
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
路透民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴亂案特赦58%

路透民調：川普重返白宮支持率47% 不滿國會暴亂案特赦58%

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」
ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變