川普行政命令狂發 企業紛設立戰情室與熱線因應變局

川普總統發布一連串行政命令後，銀行業者與律師事務所紛紛成立戰情室整理資訊或設立熱線，希望幫助焦慮的企業客戶化解疑慮。（路透）

川普 總統上任後發布一連串行政命令，先前的遣返移民 與加徵關稅 威脅將逐一成為現實，銀行業者與律師事務所紛紛成立戰情室整理資訊或設立熱線，希望幫助焦慮的企業客戶化解疑慮，並且研擬下一步行動。

川普第一天的許多行動都已在意料之內，一些重大議題的細節卻付之闕如，關稅部分也只有川普透露計畫最快2月1日對墨西哥和加拿大的進口產品課徵25%關稅，但同樣缺乏細節，而這些細節對美國企業事關重大。

管理顧問業者Oliver Wyman執行長史塔德說，川普在就職首日使出震懾手段後，處於權力巔峰的他將會推出更多措施，但現在只有少數企業完全理解潛在關稅的衝擊。

紐約大學專業研究學院人資管理系主認塔維斯說，企業都在準備，卻不知道該怎麼準備。過去幾周來，美國企業的執行長已陸續造訪川普的海湖莊園說明自己的論點、聘僱新的共和黨遊說人士尋求指引或調整內部政策，但幾乎不可能預測到所有潛在發展。

聚焦經營企業客戶的律師事務所Akin Gump Strauss Hauer & Feld推出川普行政命令追蹤系統，截至21日下午已發布32則部落格文章，對該公司認為是最重要的行政命令和備忘錄做出摘要。

摩根大通（小摩）已設立戰情室，以消化大量新政策，幫助回應許多企業對於移民政策改變的憂慮，該銀行政府關係部門的職員持續研究行政命令，並寄出要點整理給執行長戴蒙等高層主管。美國銀行和和花旗集團等疑其他銀行業者也偶相同行動，準備幫助國際客戶與企業因應。

律師事務所Fisher Phillips推出移民搜索因應團隊，由全公司的律師組成，以處理大量湧入客戶詢問和疑慮，還寄給客戶一通24小時移民熱線號碼，供客戶在意外遭當局搜索移民時撥打，協助管理潛在的當局搜索行動。Fisher Phillips說，該公司的一些客戶已對潛在的移民政策改變或營運干擾感到恐慌。

製造商和零售商也都成立團隊，減輕潛在新關稅的衝擊，營建、旅宿及醫療保健等產業的雇主已進行教育訓練，或在櫃檯張貼公告，讓接待人員了解在移民官員無預警出現時，能夠怎麼做、要找誰。

一些主管也將關注川普的全球稅務舉動，包括他退出全球最低企業稅協議、以及他警告會報復對美國企業課徵美國認為不公平或歧視性稅收的國家。川普簽署一項行政備忘錄指出，拜登政府針對全球最低企業稅的承諾因為未經國會批准，在美國國內沒有效力，並要求麾下官員研究潛在的美國行動。

PricewaterhouseCoopers美國稅務主管庫瑪說，他21日起床時，收到數十封企業主管的詢問電郵，最低企業稅爭議將大幅提高跨國企業的營運複雜度。