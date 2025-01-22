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WSJ批拜登下台前「無節制特赦」川普有榜樣

編譯潘勛／綜合報導
拜登、川普。（美聯社）
拜登、川普。（美聯社）

前總統拜登在20日上午11時38分，全面特赦自己兄弟、他們的配偶「非暴力犯行」，特赦的效力為無條件、先發制人，而獲特赦者可能自2014年起就有犯行；更早之前他給予批評川普總統的官員、議員類似的特赦。華爾街日報(WSJ)社論認為，拜登臨去秋波打破民主常態，只為保護他的家人及盟友。

川普重返白宮也特赦參與國會山莊的暴亂分子，大約1500人獲特赦，包括一些被判有暴力行為的人。

拜登在任期結束前最後20分鐘為弟弟、妹妹等五名親人預先特赦，強調親人並未犯法，但擔心新總統川普上台後遭到報復。拜登指出，憂心親人受到攻擊與威脅不會停止。

拜登表示，「發布這些特赦，不該被誤解為認定一干人等犯有任何罪行」，WSJ認為同一句話，老實講不適用於去年12月他特赦自己兒子杭特。拜登同時也為前白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)、已退休參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)與其他曾與川普公然作對的官員「預先特赦」(preemptive pardon)。

WSJ警告，拜登創下這個先例，不免讓未來的總統怦然心動，想如法炮製，繼任拜登的川普可能就會效尤。

川普在競選時有時會放話，要「報復」他的敵人；2016年他就說喜萊莉‧柯林頓該被「關起來」，但他掌權時並沒那麼做。拜登卻是沒等到查出罪證，就決定保護他的家族成員，無節制地濫用每個總統都有的特赦權。

一如他特赦杭特，拜登給自己家人特赦，回溯自2014年1月1日起不特指的一切行為。時間點很重要，因為眾院的調查指控拜登家族成員透過影子帳戶，收入外國來的錢。

拜登為自己找藉口說，他信仰法治，但沒有根據、源於政治動機的調查，讓被針對的人、其家庭、生活、安全及財務安全都飽受苦難，即便他們「什麼也沒做錯，最後會被開釋」。

想打破民主常態，總是找得到藉口，而且拜登說情況特殊，聽來很耳熟。拜登曾要民主黨把參院60票的「費力把事拖」(filibuster)規矩毀掉，原因在有特殊需求，要保護投票權及墮胎管道。

拜登特赦其家人、盟友，加上川普特赦國會暴亂案約1500名暴亂分子。濫用特赦，總統們打開了大門。

拜登 川普 白宮

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