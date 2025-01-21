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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

范斯成首位千禧世代副總統 黨內議員：將當川普比特犬

記者顏伶如、編譯潘勛／綜合報導
川普總統20日宣誓就任為第46任總統後，立即偕副總統范斯(左二)、第一夫人梅蘭妮亞(左四)、眾院議長強生(右二)等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。(路透)
川普總統20日宣誓就任為第46任總統後，立即偕副總統范斯(左二)、第一夫人梅蘭妮亞(左四)、眾院議長強生(右二)等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。(路透)

川普2016年以70歲勝選當上總統時，已創下最高齡當選總統紀錄，但四年後被時年77歲當選的拜登總統打破，如今川普以78歲再次當選，又奪回該紀錄。而40歲的范斯(JD Vance) 則成為美國史上第一位千禧世代(millennial)副總統，也是「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的接班人。

華盛頓郵報報導，川普另外創下的紀錄，還有最高齡就任總統，以五個月之差贏過拜登；等到2029年1月20日結束第二任期，屆時已82歲，將創下年紀最大總統的紀錄，贏過拜登約五個月。

去年投票時，拜登年紀對選民是重要課題，大家密切他的年齡與健康；他到11月20日上82歲，最後退出連任競選。

另外，美聯社分析，2016年出版回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)的范斯，八年之間從風險投資家、批評川普轉變成川普副手；范斯不僅對川普重返白宮具有關鍵影響，在川普掀起的政治運動裡同樣舉足輕重，受到憲法規定，川普2028年將無法繼續參選總統，范斯如今是順理成章的接班人，不過范斯必須做到避免惹怒川普。

川普幕僚形容，川普前後兩位副總統的差別之處在於，川普與范斯是真正有交情的朋友，相處融洽，每天都通電話或傳簡訊。

川普與潘斯分道揚鑣之前原本關係頗佳，不過兩人個性截然不同，川普當年挑選非常陌生的潘斯出任競選搭擋，部分原因是為了安撫對川普存疑的福音教派，並且討好對川普身為政治素人存疑的共和黨人士。

報導指出，根據慣例，新政府交接團隊會宣布副總統當選人將在白宮掌理哪些領域的政策，但川普團隊並未公布范斯負責項目；消息人士說，范斯認為副總統的角色就是盡力輔佐總統，協助新政府落實政策，未來可扮演白宮與國會山莊之間的溝通橋梁。

共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)表示，范斯將延續競選期間擔任川普首席代言人的角色，上電視為川普辯護，跟媒體記者唇槍舌劍。他表示，范斯最重要的工作就是「跳出來當川普的比特犬(pit bull)」，川普需要有人幫忙辯護，「范斯將成為率領團隊為川普撐腰的那個人」。

川普 范斯 拜登

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