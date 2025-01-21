首位提名獲准內閣 參院全票通過魯比歐國務卿任命

參院快馬加鞭，20日傍晚通過原參議員魯比歐的國防部長提名案。魯比歐成為川普政府第一位就任的內閣閣員。圖為魯比歐20日出席川普總統就職典禮。(美聯社)

參院 20日表決以99票對0票一致通過國務卿提名人魯比歐(Marco Rubio)任命案，川普 總統在就職日當天，新內閣有第一位首長到位。人事案過關後，魯比歐獲得參院同僚圍繞祝賀，他說：「感覺很好，但今後有很多事情要做。」他說：「這是重要時期的一份重要任務，我深感榮幸。」

魯比歐原本是佛羅里達州聯邦參議員，在川普提名的內閣首長人選當中，是爭議較低的少數幾位，20日在參院表決時果然在沒有反對票之下獲兩黨議員一致同意通過。

美聯社報導，川普提名的中央情報局(CIA)局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)，任命案可望也能迅速過關，最快21日將進入全院表決。國防部 長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)任命案表決可能在本周稍晚登場。

參院共和黨團最資深成員、愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)說，魯比歐睿智無比，對美國外交政策有深度了解。

報導指出，根據慣例，新任總統就職典禮結束後，參議院便立即開會表決新內閣人事案，特別是國安機關部門首長。

美聯社分析，民主黨評估認為應該展現願意與川普合作的態度，不要一昧阻撓人事提名；民主黨把杯葛手段保留到某些支持度較低的內閣首長被提名人，例如國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)、衛生部長被提名人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，民主黨不會在極度不適任的人事案裡淪為橡皮圖章，也不會反對值得認真對待的人選。

稍早之前，參院軍事委員會以一票之微，通過赫塞斯(Pete Hegseth)出任國防部長，並提交給參院全體大會表決。

參院軍事委員會是以14票對13票通過提名案。委員會主席、密西西比州共和黨籍參議員維克(Roger Wicker)表示，希望全體大會能加快對赫塞斯的任命投票。

在聽證會期間，年僅44歲，曾是福斯新聞主持人的赫塞斯，一直遭民主黨人強烈質疑缺乏經驗，且涉及性侵、酗酒、歧視女性等醜聞。

在等候確認期間，川普20日任命國防部副助理次長、退役陸戰隊軍官塞勒斯(Robert Salesses)為代理國防部長。