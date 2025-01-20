拜登卸任前最後時刻 為佛奇、密利等特赦

拜登總統趕在即將離開白宮的任期最後倒數幾小時，為前白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)、已退休參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)與其他曾與川普公然作對的官員特赦。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)20日報導，拜登 總統趕在即將離開白宮 的任期最後倒數幾小時，為前白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)、已退休參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)與其他曾與川普 公然作對的官員特赦。二度執政的新任總統川普先前曾說，上台之後將動用司法部起訴反對政治勢力。

白宮發表聲明說，拜登已為密利、佛奇以及眾議院調查2021年1月6日國會暴動事件特別委員會所有成員與助理特赦，曾經在調查委員會作證的國會警察也在特赦之列。

美聯社報導，川普日前透露，手中握有一份敵人名單(enemies list)，政治對手、曾經針對企圖推翻2020年大選結果要求川普承擔責任或對川普究責的人，通通榜上有名；川普挑選的內閣首長包括選舉陰謀論支持者，新政府上台後將對曾經調查川普的官員展開報復。

拜登在聲明中說，特赦不應遭到誤解，獲得特赦的對象不應該被看成曾經做錯事或因此承認過失。

拜登表示：「我們國家虧欠這些公務員，感謝他們對國家盡心盡力的奉獻。」

佛奇(Anthony Fauci)曾任國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長，長達40年醫學生涯當中，共計為六位美國總統提供公共衛生諮詢，2022年退休之前擔任拜登白宮首席醫療顧問。佛奇在新冠疫情期間率領白宮抗疫小組，但因不支持當時總統川普的某些論述，成為保守派民眾討厭對象。

密利曾形容川普是「法西斯主義者」(fascist)，並且列舉川普為何應該為國會暴動負責的詳細事證。

眾院調查國會暴動事件特別委員會共和黨籍成員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)、金辛格(Adam Kinzinger)均獲得特赦。