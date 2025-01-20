執意連任、特赦兒子…拜登50年公職生涯畫句點 被評政治最大悲劇

拜登總統卸任倒數計時。（路透）

拜登 總統卸任倒數計時，50年公職生涯畫下句點，回顧拜登任內，雖然留下立法勝利與經濟利益，但也讓民主黨 陷入破裂與不滿，成為外界眼中「美國政治最大的悲劇之一」。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，高齡82歲的拜登任期結束，但是連民主黨人也不滿拜登執政成績，甚至抨擊拜登動用總統特權特赦兒子，簡直敗壞官箴。

拜登無視選民對其高齡的憂心，執意爭取連任，結果拱手將白宮 大位讓給川普，最近還坦承繼續四年任期，連自己也有質疑，民主黨資深策士卡維爾(James Carville)直言：「拜登的故事是美國政治一大悲劇，我真心這麼認為，他原本應該享有一個光榮、當之無愧、備受讚譽的退休生涯，可惜他沒有這麼做，除了他之外，很難責怪任何人。」

回顧拜登四年任期，接受採訪的次數比歷任總統來得少，即使卸任前也不打算召開告別記者會，有匿名人士透露白宮氣氛「猶如停屍間」；兩位知情人士透露，拜登私下反省，時而憂鬱、時而認命、時而憤怒、時而傷感：「他非常沮喪，周圍的人也是如此。」

一位白宮官員也坦承，大家持續克制情緒直到1月20日：「我們很難接受這個事實，直到我們真正結束工作，帶著自己的家當離開這裡。」

從政多年的拜登原本應該培養下一代接班人，卻在卸任之際，留下一個支離破碎的民主黨，因為拜登和第一夫人吉兒對於前總統歐巴馬、前眾議院議長裴洛西以及多位前資深幕僚都充滿怨念，認為連任之路遭到自家人背叛。

裴洛西去年7月登高一呼，要求拜登退選以來，雙方不再有實質對話，親近拜登的人士坦承：「這種關係已經受到永久損害。」

至於拜登與歐巴馬的關係，雖然未曾直接點名，但拜登最近以前總統小布希與克林頓名字命名航空母艦時，獨漏歐巴馬。

拜登自認對國家長期經濟發展奠定基礎，並自詡俄烏開戰後，致力團結盟友為其重要外交成就；還有經歷15個月的以哈戰爭15日終於達成停火協議，不過此時卻得和川普分享成果，當天當記者詢問拜登，是他或川普才是停火協議最大功臣時，拜登竟笑道：「這是個玩笑話嗎？」

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)也堅持為拜登政績辯護：「拜登總統用他獨特的資歷以及全心全意為國人服務，達成歷任現代政府最強有力的表現。」不過有線電視新聞網(CNN)15日公布的新民調，拜登卸任時的支持率僅36%。

卡維爾指出：「拜登從政生涯取得諸多成就，但不幸的是，大家原本會因為你的最後舉動而銘記在心，如今大家只知道他占著茅坑不拉屎。」