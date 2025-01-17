準內政部長聽證會 柏根捍衛化石燃料：否則美AI會輸給中

內政部長提名人柏根在參院聽證會上，質疑再生能源的可靠性。(美聯社)

準內政部長柏根(Doug Burgum)16日出席參議院確認聽證會，即使受到民主黨參議員 反駁，他依然捍衛化石燃料的必要性，並說這能減少依賴專制國家及在科技競賽勝出。另一方面，環境保護署署長提名人李修頓(Lee Zeldin)同日亦出席自己的聽證會，同樣面對民主黨人羅列詳細資料圖表的拷問。

美聯社報導，柏根說川普的「美國實現能源主導」後將不再那麼仰賴俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等國的化石燃料，這些國家的環境保護措施也較差。他說美國需要利用煤炭和其他能源生產更多的「基本負載」(baseload)電力，為國家科技產業的資料中心供電，「這對國安至關重要，如果沒有基本負載，我們將在AI競賽輸給中國。」

被夏威夷州民主黨參議員廣野慶子(Mazie Hirono)問及氣候變遷 是否是個問題時，柏根認為這是「全球現象」。無黨籍緬因州聯邦參議員金恩(Angus King)指出柏根曾執掌的北達科他州有三分之一以上的電力來自陸上風電。柏根表示電網需要更多能持續供電的資源，而不是像太陽能和風能這種「間歇性」能源；並說「如果有辦法實現傳統燃料脫碳，且成本比補貼可再生能源更低，那麼我們就應該考慮。」他指的是碳捕捉(carbon-capture)技術。

福斯新聞(Fox News)報導，李修頓聽證會上被質問其環保立場。民主黨羅德島州聯邦參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)問「二氧化碳是種污染物嗎？」；無黨籍佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)逼問李修頓是否認為氣候變遷是生存威脅；民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Edward Markey)則提到李修頓2016年國會辯論中曾說「減少化石燃料依賴是美國的職責」，李修頓立刻回應「我支持上述所有能源」，馬基便說李修頓立場變了。

川普先前聲明表示，李修頓將確保公平地放鬆管制，同時「釋放美國企業的力量」、保持最高標準。