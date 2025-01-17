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挺烏克蘭讓川普不滿？眾院情報委員會主席特納 遭強生撤換

記者顏伶如／綜合報導
因為對烏克蘭的立場與川普不同，眾院情報委員會主席特納遭撤換。(路透)
因為對烏克蘭的立場與川普不同，眾院情報委員會主席特納遭撤換。(路透)

共和黨俄亥俄州聯邦眾議員特納(Michael R. Turner)的眾院情報常設特別委員會(House Permanent Select Committee on Intelligence)主席頭銜，遭眾院議長強生(Mike Johnson)拔除。華盛頓郵報16日分析，特納向來堅定支持烏克蘭，撤換情報委員會主席是總統當選人川普對強生下達的命令，眾院共和黨領導高層洗牌是川普立場傾向俄羅斯的最新實例，川普二度執政之後共和黨對於俄烏戰爭的處理方式可能改變。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)16日發表聲明說，外國敵對勢力將樂見特納遭到撤換。

強生15日晚間對媒體證實特納已被撤換。強生說，特納在困難時期、面對艱難環境表現勇敢，但委員會在新一屆國會必須有「新開始」。根據眾院規則，情報委員會主席是由眾院議長指派，與其他委員會不同。強生已指派阿肯色共和黨眾議員克勞佛(Rick Crawford)接替主席職位。

特納在情報委員會主席任內大力支持為烏克蘭提供經費，有時甚至遭到共和黨同僚質疑。特納接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，強生告知「海湖莊園(Mar-a-Lago)那邊有疑慮」，必須撤換主席。

對於媒體追問是否川普要求撤換特納，強生15日晚間說：「這並不是川普的決定，而是眾院的決定。這不代表即將卸任的主席遭到忽視，他表現極佳。」特納15日晚間在社群媒體X發文寫道，曾經擔任眾院情報委員會主席深感榮幸。

眾院情報委員會向來是許多眾議員爭取加入的目標，因為能夠看到全國最高機密，監督各個情報機關。

同樣效忠川普且拒絕承認2020年大選結果的賓州眾議員培瑞(Scott Perry)與德州眾議員傑克森(Ronny Jackson)，去年獲強生指派進入情報委員會。獲川普提名出任白宮國家安全顧問的佛州眾議員沃茲(Michael Waltz)與內定駐聯合國大使、紐約眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)，目前都是眾院情報委員會成員。

眾院 眾議員 川普

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