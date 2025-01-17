準財長聽證會 貝森特支持聯準會獨立…但「川普將表達看法」

財政部長提名人貝森特在參院聽證會稱，川普政府能迎來「經濟盛世」。(路透)

總統當選人川普 的財政部長提名人貝森特(Scott Bessent)16日在出席參院財政委員會確認聽證時，面對兩黨參議員的尖銳質詢，涉及稅收政策、關稅、對中俄的制裁、共和黨議員要求簡化國稅局納稅申報系統等多項問題，其間他也多次為川普的經濟政策及提案辯護，說將為國家帶來榮景。

在三個多小時的聽證會上，貝森特指出，如果國會不延長川普減稅與就業法案，美國將面臨經濟災難。他也堅稱聯準會 不應受總統的影響。

儘管貝森特在回答議員問及聯準會應否應與總統保持獨立時，斬釘截鐵的回答：「當然」，然而他又說川普作為總統「將表達他的看法」。

他補充說，「我認為在貨幣政策的決策上，聯邦公開市場委員會(FOMC)應該是獨立的。」

貝森特去年在一次訪談中表示，川普可能任命一位「影子主席」，以削弱聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)的影響力。因此川普與聯準會的關係受到極大關注，因為一旦通膨升溫，聯準會或會被迫調整降息預期，勢必令雙方出現衝突。

川普在競選期間已多次批評鮑爾，又說希望對聯準會的決策給予意見。

川普提名知名資本管理人貝森特作為財長，是希望他能幫助重塑全球貿易秩序，實現巨額減稅，確保通膨得到控制，管理不斷膨脹的國家債務，並保持金融市場的信心。

貝森特在支持川普這些政策時強調，「促進經濟成長的生產性投資，必須優先於引發通膨的浪費性支出。」

承諾將關閉旗下基金

在回答質詢時，貝森特強調維持美元作為全球儲備貨幣對美國經濟的重要性，也表示為免利益衝突，他會關閉創立的宏觀對沖基金Key Capital Management，以及從數十家基金、信託和投資撤資。

他也不支持提高聯邦最低工資標準，認為最低薪主要是州與地方的問題。目前的聯邦標準為每小時7.25元。

他也支持加強對俄羅斯石油工業的制裁力度，以結束烏克蘭戰爭。