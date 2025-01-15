川普尚未就職但他欽點的閣員先出席參院人事聽證會 這是慣例或特例？

川普提名的國防部長人選赫塞斯14日出席參議院任命聽證會，接受凱恩（圖）等民主黨參議員的尖銳提問。（中央社）

候任總統川普 欽點的部會首長，從14日起陸續出席參院 各委員會的人事聽證會，接受國會議員的審查質詢且提出辯詞。川普要到20日才就職，新部會首長先一步在聽證會上答詢，這是慣例還是特例？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新任總統組成執政團隊的程序，是從他勝選之後立刻展開；理想上，挑選人選的規畫工作，應是從選舉日之前就開始。

參院各委員會可在新總統就職日前，即1月20日之前，針對總統提名人辦理聽證會，以便在總統就職後，將人事案提交全院審查，或在全院中迅速投票通過。

但多數部會首長人事案的確認，通常沒那麼快，即使是2013年相關規定有所改革，不准國會議員在人事審查過程中動用冗長演說等干擾手法，兩黨議員多半還是不讓對手陣營的人選輕鬆過關。

而在參院舉行聽證會之前，這些人選還需經過與參議員會面、背景調查、倫理審查等程序。

美國非營利組織「公職夥伴」（Partnership for Public Service）統計，新總統上任第一天就經參院迅速核准的部會首長人數，一向不多。拜登 上任前提了36名部會首長人選，只有1人在他上任後第一天通過。川普第一任期提26人，只有2人第一天通過。前總統歐巴馬提34人，就職第一天通過7人。前總統布希是提名13人過7人，柯林頓提名25人過3人，老布希提名15人過7人。

川普至今提名22人，另有1人主動退出。