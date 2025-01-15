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參院聽證前夕 魯比歐書面發言：中國靠欺騙成為全球超強

編譯潘勛／綜合報導
國務卿被提名人魯比歐被視為對中鷹派，他在提交給國會的書面稿中表示，中國是靠欺騙才變成世界超強。（美聯社）
國務卿被提名人魯比歐被視為對中鷹派，他在提交給國會的書面稿中表示，中國是靠欺騙才變成世界超強。（美聯社）

共和黨聯邦參議員魯比歐獲總統當選人川普提名為國務卿參院外交委員會15日為此舉辦確認聽證會；魯比歐在預備的講稿中強調，中國靠著撒謊、欺騙而達成超強地位，而美國為此付出代價；他另指稱一些「全球主義者」拿著「二戰後世界秩序」來破壞美國利益，而該秩序卻被中國等國家所顛覆。

彭博社(Bloomberg)14日報導，魯比歐在預備講稿中說，美方歡迎中國共產黨加入世界秩序，而中共從秩序的好處占盡便宜，但罔顧一切責任、義務，還靠欺騙、駭取、偷竊來達成全球超強地位，美方為此付出代價。

魯比歐另批評拉丁美洲「獨裁者及販毒者」驅動大規模移民，傷害美國各社區，這些發言不啻反映魯比歐的世界觀。

這些嚴厲批判中國的措辭另反射出魯比歐長久以來對中鷹派的名聲，可能也代表即將上任的川普2.0政府早期就要與北京當局發生衝突，尤其是川普誓言要向中國課徵新的關稅。

魯比歐的書面稿指出，選民選擇川普是因為希望美國強大，對外促進和平，對內促進繁榮；若他獲同意出任國務卿，這兩項將成為國務院的核心任務。魯比歐說，美國雖不會對盟友受到的苦難無動於衷，但新政府將確保每一項出資的計畫要讓美國獲利。

魯比歐指出，「我國執行外交政策的方向已獲選民清楚指定；我們花的每一元經費、每一項出資的計畫、追求的每一政策，必須以回應三條簡單的問題才理直氣壯：能讓美國更安全嗎？讓美國更強大嗎？讓美國更繁榮嗎？」

魯比歐任職參院外交委員會已久，外交委員會負責同意其任命，估計不論共和黨還是民主黨的委員在同意流程上，都不會對他表示反對。

只是魯比歐成為國務卿之後，能在川普2.0政府發揮什麼影響力，令人懷疑；川普已聽信馬斯克等億萬富豪的建議，放話刺激英、德兩國領袖，任命一批友人、顧問擔任特使，監督一些華府最重要的外交政策事務，例如俄烏戰爭及中東事務。

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