參院聽證前夕 魯比歐書面發言：中國靠欺騙成為全球超強

國務卿被提名人魯比歐被視為對中鷹派，他在提交給國會的書面稿中表示，中國是靠欺騙才變成世界超強。（美聯社）

共和黨聯邦參議員魯比歐獲總統當選人川普 提名為國務卿 ，參院 外交委員會15日為此舉辦確認聽證會；魯比歐在預備的講稿中強調，中國靠著撒謊、欺騙而達成超強地位，而美國為此付出代價；他另指稱一些「全球主義者」拿著「二戰後世界秩序」來破壞美國利益，而該秩序卻被中國等國家所顛覆。

彭博社(Bloomberg)14日報導，魯比歐在預備講稿中說，美方歡迎中國共產黨加入世界秩序，而中共從秩序的好處占盡便宜，但罔顧一切責任、義務，還靠欺騙、駭取、偷竊來達成全球超強地位，美方為此付出代價。

魯比歐另批評拉丁美洲「獨裁者及販毒者」驅動大規模移民，傷害美國各社區，這些發言不啻反映魯比歐的世界觀。

這些嚴厲批判中國的措辭另反射出魯比歐長久以來對中鷹派的名聲，可能也代表即將上任的川普2.0政府早期就要與北京當局發生衝突，尤其是川普誓言要向中國課徵新的關稅。

魯比歐的書面稿指出，選民選擇川普是因為希望美國強大，對外促進和平，對內促進繁榮；若他獲同意出任國務卿，這兩項將成為國務院的核心任務。魯比歐說，美國雖不會對盟友受到的苦難無動於衷，但新政府將確保每一項出資的計畫要讓美國獲利。

魯比歐指出，「我國執行外交政策的方向已獲選民清楚指定；我們花的每一元經費、每一項出資的計畫、追求的每一政策，必須以回應三條簡單的問題才理直氣壯：能讓美國更安全嗎？讓美國更強大嗎？讓美國更繁榮嗎？」

魯比歐任職參院外交委員會已久，外交委員會負責同意其任命，估計不論共和黨還是民主黨的委員在同意流程上，都不會對他表示反對。

只是魯比歐成為國務卿之後，能在川普2.0政府發揮什麼影響力，令人懷疑；川普已聽信馬斯克等億萬富豪的建議，放話刺激英、德兩國領袖，任命一批友人、顧問擔任特使，監督一些華府最重要的外交政策事務，例如俄烏戰爭及中東事務。