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赫塞斯參院聽證火藥味濃 駁性侵傳聞「是抹黑」

記者顏伶如／綜合報導
參院軍事委員會兩黨參議員14日就國防部長提名人赫塞斯，進行提名聽證。(美聯社)
參院軍事委員會兩黨參議員14日就國防部長提名人赫塞斯，進行提名聽證。(美聯社)

陸軍國民兵出身、曾任福斯新聞網(Fox News)主持人的國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)，14日出席參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)任命聽證會火藥味十足，面對民主黨參議員追問性不當行為的各種指控時並未正面回答，回批性侵傳聞是「有計畫的抹黑行動」。

44歲的赫塞斯說：「我不是完美的人，但真的已經改過自新。」共和黨要求五角大廈要有強而有力的新領導高層，民主黨批評缺乏掌理龐大政府部門的經驗，赫塞斯回應說，自己是「改革推動者」，也是「戰士」。

參院軍事委員會主席威克爾(Roger Wicker)說，赫塞斯是「非傳統」的國防部長人選，但川普也是「非傳統」路線的政治人物，從這個角度來看，赫塞斯是「理想選擇」。

參院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)在聽證會上說，赫塞斯缺乏領導國防部的「人品與能力」。李德表示，他對過去連續九位國防部長的任命案都投下同意票，包括川普第一任執政期間的國防部長，但這回不會支持赫塞斯。

李德指出，赫塞斯任命案如果過關，對於宣誓效忠憲法、秉持政治中立執行任務的美軍男女官兵來說，將是一大侮辱。

赫塞斯先前曾說女兵不應該上戰場，並說某些非洲裔官兵資格不符。在聽證會上，赫塞斯仍對「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)政策提出批判，但發言基調做出調整，說道：「如果能擔任現役男女官兵的國防部長，將是畢生榮幸」。他也說，五角大廈對於女兵參加戰役曾把標準降低，「標準必須一視同仁，應該採取高標準」。

李德在聽證會上對威克爾說，聯邦調查局(FBI)對赫塞斯進行的背景調查不夠充分。

民主黨康乃狄克州聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)詢問赫塞斯，是否願意接受擴大背景調查，讓前任同事、前妻、與性侵指控相關證人與受害者接受約談。赫塞斯回答：「聯邦調查局背景調查並不是由我負責。」

赫塞斯妻子珍妮佛·勞切特14日在參院提名聽證開始前，與先生親吻。(美聯社)
赫塞斯妻子珍妮佛·勞切特14日在參院提名聽證開始前，與先生親吻。(美聯社)

國防部 民主黨 五角大廈

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