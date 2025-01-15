面對民主黨質詢 赫塞斯3招辯護：否認、指責、聳肩

參院各委員會14日就總統當選人川普的內閣部長人選，展開提名聽證。第一天是14日上午軍事委員會就國防部長提名人赫塞斯，舉行聽證。(美聯社)

國防部 長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)14日出席參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)任命聽證會，面對民主黨參議員 詢問外界性侵指控，回答時把責任歸咎於左派媒體，被問到酗酒問題則說傳聞來自「匿名爆料抹黑」，至於是否禁止女兵上戰場則回覆「我不是這樣說的」。

聽證會上，如果討論到昔日言行的爭議之處，赫塞斯的回應模式包括矢口否認、聲稱遭到抹黑、抨擊左派媒體。Politico新聞網站分析，這套策略對赫塞斯來說可能管用，對於可能在聽證會面臨硬仗的川普政府其他首長人選也同樣管用。

對於不想回答的問題，赫塞斯在聽證會上置之不理，例如被問到川普是否將以非法手段發布行政命令、以及赫塞斯過去擔任主管時是否不當使用公款。

赫塞斯說，性侵指控、酗酒成癮等傳聞沸沸揚揚，都是因為主流新聞媒體炒作。過去曾經發言反對女兵上戰場，並說不贊成軍中有同性戀者，赫塞斯在聽證會上則改變說法。

民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)詢問過去的酗酒問題以及遭控對婦女做出不當行為，赫塞斯答道：「都是匿名消息，都是不實指控。」

民主黨參議員帶著赫塞斯昔日發文與發言紀錄的大量資料參加聽證會，還有昔日同事對赫塞斯財務管理不當的指控，以及赫塞斯遭到一名婦女指控在飯店裡性侵之後，於2017年達成的現金和解案。但民主黨方面的反對起不了作用，至少要有一名共和黨參議員倒戈，赫塞斯人事案才能在委員會被擋下。目前看來，共和黨對於赫塞斯出任國防部長給予一致支持。

被問到性侵指控時，赫塞斯說：「遺憾的是，現今美國的左派媒體，根本不在乎真相。」他說：「他們只想摧毀我，因為我是個改革推動者，對他們來說形成威脅。雖然遭到攻擊，我堅持真相，維護我們的戰士。」