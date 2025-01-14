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首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公

編譯盧思綸／即時報導
馬斯克去年10月參加川普在賓州的總統選舉競選造勢。(美聯社)
馬斯克去年10月參加川普在賓州的總統選舉競選造勢。(美聯社)

紐約時報引述兩名知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克川普上任後將領導新成立的「政府效率部」（DOGE），預計會在毗鄰華府白宮的國家歷史地標「艾森豪行政辦公大樓」（Eisenhower Executive Office Building）處理公務，方便與總統川普就近交流；除此之外，這名世界首富的薪水也引發外界關注。

紐時報導，馬斯克捐贈數億美元將川普拱上新任總統大位，此後成為川普身邊紅人，而且經常在川普位於佛州海湖莊園一處出租小屋過夜。

知情人士透露，馬斯克將在艾森豪行政辦公大樓上班，至於效率部的共同領導人、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）還不知道是否在同個大樓擁有辦公空間。

根據白宮官網，「艾森豪行政辦公大樓」於1871年至1888年間，為國務院、陸軍部和海軍部建造，現在是白宮大部分工作人員的辦公室。

根據Google Map地圖測量距離，艾森豪辦公大樓距離白宮橢圓辦公室僅112公尺，步行4分鐘即可到達。

另外，目前政府效率部員工在馬斯克旗下SpaceX位於華府的辦公室工作。

紐時指出，政府效率部並非司法部轄下的正式政府部門，即經過國會正式核可為政府機關，因此馬斯克的身分與此事本身引發外界對於政府效率部運作權力的問題。馬斯克曾與政權過渡官員討論自由進出白宮的權限，這通常需要特殊通行證，不過具體情況仍不明確。

除此之外，有關馬斯克的團隊規模、正式身分也是未知。部分過渡官員表示，它可能成為「特殊政府雇員」（special government employee），這個身分可以是有薪或無薪，且在財務披露方面比普通雇員更加靈活。

紐時描述，假設如此，幾乎可以肯定馬斯克會放棄薪水。

川普政府最終如何定義馬斯克的身分牽涉到公務員倫理規範，包括財務披露以及部分利益衝突禁令，尤其馬斯克旗下公司與聯邦政府有價值數十億美元合約。

如果馬斯克或他的員工要成為特殊政府雇員，他們就必須揭露財務狀況。然而，如果他們決定放棄可觀政府工資，川普政府可以不對公眾公布這些紀錄。

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