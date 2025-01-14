川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標

即將接受參院聽證審查的內閣提名人，上列由左至右：司法部長邦迪、運輸部長達菲、國土安全部長諾姆；下列由左至右：中情局長拉特克利夫、國務卿盧比歐、白宮管理及預算局長伏特。（美聯社）

紐約時報13日分析，川普提名的某些內閣人選遭到反對，加上參議院議事規定耗時冗長，共和黨 希望趕在1月20日川普就職典禮前盡可能通過多名首長任命，能否達標無法確定；民主黨摩拳擦掌，正在爭取共和黨參議員 支持，準備猛攻至少幾項人事，川普是否能夠有效掌控參院 共和黨團，任命聽證會將是測試指標。

報導指出，內閣人事當中最受矚目、爭議最高的任命案14日將登場，國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)將出席參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會。雖然赫塞斯遭到質疑缺乏資歷、經驗不足，川普仍呼籲共和黨參議員團結一致，讓內閣人事盡快通過，聽證會將是川普與共和黨參議員之間關係的首場考驗。

報導指出，到了1月20日就職典禮時，川普執政團隊恐怕只有少數幾名首長通過任命。

參院共和黨團第二號人物巴拉索(John Barrasso)12日說，川普希望內閣人事盡快過關，特別是國安部門，如果民主黨企圖拖延程序，共和黨決定不眠不休，周末加班，讓人事案通過。

參院軍事委員會成員、民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)上周發出33頁長信給赫塞斯，內容包括70個問題。她在信中指出，赫塞斯昔日言行顯示無法有效領導國防部，無法給予美軍妥善支持。

報導指出，赫塞斯獲提名消息曝光之初，共和黨參議員頗為不安，後來赫塞斯到國會拜會且當面排除疑慮之後，共和黨參議員對於人事案過關則愈來愈有信心。南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說：「大家聽到他的說明之後，我想他們就會對他的能力感到更有信心。」

參院人事聽證會有時戲劇張力十足，但提名案無法過關的前例極少，過去36年只出現一次，前任德州聯邦參議員陶爾(John Tower)被提名出任老布希(George H.W. Bush)內閣國防部長，但表決時票數不足。

民主黨打算在聽證會上詢問被提名人如何兌現共和黨競選政見，包括協助勞工階級等，透過凸顯問題讓共和黨參院同僚降低對人事任命的支持。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「我們要讓大家看到這些人的真面目。」舒默表示，某些被提名人「黑料很多」。