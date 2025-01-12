促國會通過川普中意的法案 準副幕僚長米勒將扮要角

即將擔任白宮副幕僚長的米勒，是少數在川普上一任期任職滿四年的官員，他對參院運作的熟稔也讓他成為川普在國會推動法案的要角。(美聯社)

即將擔任白宮 副幕僚長的米勒(Stephen Miller)，先前為白宮資深顧問，為少數在川普 上一任期任職滿四年的官員，而他對參院運作的熟稔讓他成為川普在國會推動法案的要角。

新聞網站Axios報導，川普非常信任米勒，新任白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)也同樣信任他，在2024年大選中米勒與威爾斯密切合作。在參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和眾院議長強生(Mike Johnson)爭論如何快速通過MAGA優先事項時，米勒也發揮了重要的協調作用。米勒最初呼籲採取兩項法案的方式來解決移民和稅改，但自從川普表示他想要一項「漂亮的大法案」後，米勒就沒有公開表達過自己的偏好。

川普8日晚間在國會山莊與共和黨參議員會談兩小時，討論邊境 安全、減稅等議題，米勒同樣出席此會議，表明他的角色舉足輕重，還藉此機會提供了川普多達100項行政命令的詳細計畫。阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)表示，參議員們知道他不只是來忠實闡述川普的意願，也是來建議如何讓這些政策通過並執行。

不管是米勒在川普政府的盟友或議員們，都知道他的首要任務是移民問題。米勒的盟友甚至左翼的敵人，都說他的大部分權力來自於他對移民和邊境問題的深刻理解。一位川普顧問表示「沒有人比米勒更了解這件事」；另一位川普圈內人士形容他「是川普的瑞士軍刀：他負責政策、政治和媒體。」米勒已經預告，他計畫利用國防部來保衛美國邊境。

內部人士稱相較於第一任期，39歲的米勒的態度有所改變，先前他曾惹惱了一些白宮工作人員和國會領導人。第三位川普顧問表示，「過去他會不顧一切地達到自己的目的，不在乎樹立什麼敵人。現在他讓與每個人盡力打好關係，有了盟友更可以耳聽八方。」另一位川普顧問表示米勒現在看起來將成為白宮中最有權力的非民選官員，僅次於威爾斯。