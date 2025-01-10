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未上任先跳票？馬斯克突改口：砍2兆預算目標要減半

記者顏伶如／綜合報導
馬斯克主持新的政府效率部，原本誇口會減少聯邦政府2兆預算，9日改口若能達到一半就很了不起。（美聯社）
馬斯克主持新的政府效率部，原本誇口會減少聯邦政府2兆預算，9日改口若能達到一半就很了不起。（美聯社）

即將在川普新政府掌理政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)的科技富豪馬斯克(Elon Musk)，原本喊出至少砍2兆聯邦預算，但8日改口說目標縮減一半。

馬斯克8日晚間在社群網站X直播訪問中說，還是會嘗試刪減2兆聯邦預算，但2兆是「最佳情境」。他指出，如果把目標從2兆降為1兆，讓經濟有更多成長空間，貨物生產與服務可以追上錢潮增加速度，就不會有通貨膨脹，「那將是很棒的結果」。

2024年選舉期間，馬斯克幫川普輔選時便喊出聯邦預算應該刪減2兆。2兆約占2024年度預算的30%。

馬斯克說，聯邦政府有許多節省開銷的目標，但未說明細節。

身為世界首富的馬斯克，掌理政府效率部的目標包括降低聯邦預算，透過刪減支出、訂定規則、精減人力削減聯邦計畫。有線電視新聞網(CNN)分析，預算專家說，馬斯克聲稱要從6.8兆聯邦預算裡砍掉2兆的想法不切實際。

政府效率部將由馬斯克與印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同掌理，但沒有直接權力可以刪減預算、修改規定，名稱雖然像政府部門，事實上卻屬於新設立於政府系統之外的諮詢機構，角色定位是對白宮提供建議。然而，馬斯克的建議對國會議員有影響力，上個月馬斯克便一度封殺兩黨達成協議的臨時支出法案。

馬斯克與拉馬斯瓦米都沒有公職經驗，但外界認為馬斯克的明星魅力與在川普核心圈的影響實力，便足以發揮龐大政治作用。

許多共和黨國會議員以及某些民主黨國會議員，都對政府效率部精減聯邦計畫的使命表示支持。

共和黨愛阿華州聯邦眾議員紐恩(Zach Nunn)9日說，希望看到華府嚴重浪費的情形得以改善。

縮減聯邦預算的結果，首當其衝將是缺乏政治熱度的社會支援計畫。聯邦支出約有三分之二是花在川普無權刪減的政府計畫，包括社安金以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。

馬斯克與拉馬斯瓦米先前曾說，已經找出可以刪減數十億預算的支出項目，引起媒體報導議論紛紛，推測共和黨可能打算削減某些社會福利計畫例如白卡(Medicaid)。

馬斯克 預算 川普

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