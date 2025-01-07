兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

總統當選人川普勝選後和大金主、全球首富馬斯克幾乎形影不離。(路透)

總統當選人川普 勝選後和大金主、全球首富馬斯克 幾乎形影不離，甚至日前被爆出長期租住在川普的海湖莊園內，而馬斯克也頻頻對國內外政策發表看法，被戲稱是「馬斯克總統」。有消息指出，川普開始對馬斯克心生芥蒂，甚至私下會抱怨他太黏人。

熟知川普團隊的紐約時報資深政治記者哈柏曼（Maggie Haberman）最近在一個播客節目中表示，川普開始私下向身邊人抱怨馬斯克太常出現在身邊。

紐約時報上周報導，馬斯克已在海湖莊園內的一間小屋租住，距離川普住處只有幾百公尺遠，據報這棟小屋每晚房價是2000美元，目前尚不清楚由誰來買單。

而因為住離川普很近，馬斯克得以三不五時亂入川普交接團隊會議，或是川普和亞馬遜創辦人貝佐斯等企業大咖的會面。哈柏曼形容：「他（馬斯克）真的就是直接扎根在川普面前。」

哈柏曼說，川普還沒上任，馬斯克就已經介入政策鬥爭，以至於民主黨人經常常嘲諷馬斯克才是真正的總統，開始讓川普心生芥蒂。

她表示：「這說法肯定讓他（川普）很不開心。『馬斯克總統』這個形容詞一定會惹毛川普。川普雖然不是容易被人控制的發條玩具，但確實有一些特定的事情會惹毛他。」

了解川普個性的人都知道，他只容許自己是主角。哈柏曼說：「我不確定馬斯克是否瞭解這點。」

哈柏曼認為，等到川普入主白宮後，馬斯克不見得還能維持現狀。此外，馬斯克已得罪不少川普幕僚，他接下來與川普之間的關係有待觀察。

她形容：「川普身邊就像有流沙。有人上升就有人沉下，但沒有人會徹底被趕出局。」