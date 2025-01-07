我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

保守黨黨魁博勵治 最可能接任加拿大總理

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

編譯徐榆涵／即時報導
總統當選人川普勝選後和大金主、全球首富馬斯克幾乎形影不離。(路透)
總統當選人川普勝選後和大金主、全球首富馬斯克幾乎形影不離。(路透)

總統當選人川普勝選後和大金主、全球首富馬斯克幾乎形影不離，甚至日前被爆出長期租住在川普的海湖莊園內，而馬斯克也頻頻對國內外政策發表看法，被戲稱是「馬斯克總統」。有消息指出，川普開始對馬斯克心生芥蒂，甚至私下會抱怨他太黏人。

熟知川普團隊的紐約時報資深政治記者哈柏曼（Maggie Haberman）最近在一個播客節目中表示，川普開始私下向身邊人抱怨馬斯克太常出現在身邊。

紐約時報上周報導，馬斯克已在海湖莊園內的一間小屋租住，距離川普住處只有幾百公尺遠，據報這棟小屋每晚房價是2000美元，目前尚不清楚由誰來買單。

而因為住離川普很近，馬斯克得以三不五時亂入川普交接團隊會議，或是川普和亞馬遜創辦人貝佐斯等企業大咖的會面。哈柏曼形容：「他（馬斯克）真的就是直接扎根在川普面前。」

哈柏曼說，川普還沒上任，馬斯克就已經介入政策鬥爭，以至於民主黨人經常常嘲諷馬斯克才是真正的總統，開始讓川普心生芥蒂。

她表示：「這說法肯定讓他（川普）很不開心。『馬斯克總統』這個形容詞一定會惹毛川普。川普雖然不是容易被人控制的發條玩具，但確實有一些特定的事情會惹毛他。」

了解川普個性的人都知道，他只容許自己是主角。哈柏曼說：「我不確定馬斯克是否瞭解這點。」

哈柏曼認為，等到川普入主白宮後，馬斯克不見得還能維持現狀。此外，馬斯克已得罪不少川普幕僚，他接下來與川普之間的關係有待觀察。

她形容：「川普身邊就像有流沙。有人上升就有人沉下，但沒有人會徹底被趕出局。」

川普 馬斯克

上一則

小川普將秘訪格陵蘭 川普證實：讓格陵蘭再次偉大吧

延伸閱讀

不願跟川普對抗 巴爾辭去Fed主管銀行監管副主席一職

不願跟川普對抗 巴爾辭去Fed主管銀行監管副主席一職
南韓政局馬斯克也看傻 轉發尹錫悅支持者示威「到底怎麼了？」

南韓政局馬斯克也看傻 轉發尹錫悅支持者示威「到底怎麼了？」
小川普將秘訪格陵蘭 川普證實：讓格陵蘭再次偉大吧

小川普將秘訪格陵蘭 川普證實：讓格陵蘭再次偉大吧
歐盟：馬斯克有權評歐洲 但平台推播須不偏頗

歐盟：馬斯克有權評歐洲 但平台推播須不偏頗

熱門新聞

湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
去年總統選舉期間曾因「吃寵物」傳聞而備受矚目的俄亥俄州春田市海地裔移民，在川普當選總統並揚言大規模遞解無證客出境後，紛紛搬離當地，前往民主黨主政的「庇護州」，春田市變得蕭條。(路透)

俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

2025-01-05 11:32

超人氣

更多 >
中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分