國防首長任命聽證 川普籲共和黨「有勇有謀」

退伍軍人事務部部長柯林斯。(美聯社)

總統當選人川普 提名的國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、退伍軍人事務部部長柯林斯(Doug Collins)及其他國安首長，1月開始將在參院任命聽證會接受考驗。傳出性醜聞以及管理不當而導致人事案爭議最多的赫塞斯，1月14日將出席參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會，屆時表現如何攸關能否當上防長。

川普於去年12月31日在社群網站發文寫道，民主黨可能對內閣首長任命案使出拖延戰術，共和黨 因應時切記「有勇有謀」(smart and tough)。他指出，民主黨很快就會使出各種手段，共和黨「不能讓他們得逞」。

川普提名的國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)，也被外界認為在提名聽證會將面臨硬仗。加巴德的發言曾呼籲俄羅斯宣傳，並對現已被推翻的敘利亞總統阿塞德(Bashar Assad)政權表示同情。

柯林斯是前任喬治亞州聯邦眾議員，一般預料出任退伍軍人事務部部長的提名聽證會將輕鬆過關。

過去一個月，赫塞斯在國會山莊密集拜會參議員 並尋求支持。先前放話將對赫塞斯人事案投下反對票的某些共和黨參議員，與赫塞斯舉行閉門會議後紛紛改口。不過，共和黨在參議院僅享些微多數，赫塞斯在聽證會上答詢的公開發言，對於任命案是否過關將有關鍵影響。

共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)於去年12月11日與赫塞斯會面後對媒體表示，對於內閣首長任命案向來都是收到聯邦調查局(FBI)背景調查報告才做決定，赫塞斯背景調查仍在進行中，「我將等到聽證會之後才做最後決定」。