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眾院報告：蓋茨花數萬買毒買春 遊巴哈馬如「買春之旅」

記者顏伶如／綜合報導
眾院針對前眾議員蓋茨的調查報告，指他確實有買春、買毒品的事實，其中甚至還包括17歲的雛妓。（美聯社）
眾院針對前眾議員蓋茨的調查報告，指他確實有買春、買毒品的事實，其中甚至還包括17歲的雛妓。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)23日報導，根據CNN取得的眾議院操守委員會(House Ethics Committee)調查報告定稿，國會調查人員找到實質證據(substantial evidence)顯示，前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)至少20次花錢買春、買毒品的累計金額達數萬元，包括2017年付費跟一名17歲少女性交易。

蓋茨涉嫌與未成年少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈、圖利他人，遭到國會調查已有三年，眾院操守委員會今年6月擴大調查範圍。

CNN報導，國會針對已經卸任的前任國會議員公布調查報告是相當罕見的動作；共和黨居多數的眾院操守委員會調查結果，證明蓋茨違反眾院規範以及佛州州法，包括佛州的法定強暴罪(statutory rape law)等。

調查報告結論指出，實質證據顯示蓋茨不當行為包括買春、強暴、使用毒品、接受不當饋贈、圖利特定人士、妨礙國會等。

調查報告指出，蓋茨擔任國會議員期間，透過PayPal或Venmo轉帳給十多名婦女，2018年前往巴哈馬旅遊不但觸犯眾院的饋贈規定，在巴哈馬時還與多名婦女發生性關係，其中一名婦女向調查人員指出，這趟出遊就是買春之旅。

另一名婦女接受調查時說，蓋茨在巴哈馬時使用搖頭丸(ecstasy)。

蓋茨今年11月獲得總統當選人川普提名出任司法部長之後立即辭去眾議員職務，性醜聞案引發輿論批判持續聲高，導致蓋茨後來宣布退出提名，但對性醜聞指控則堅稱清白。眾院操守委員會在11月底時口徑與共和黨高層一致，反對公布蓋茨調查報告，但後來某些共和黨國會議員倒戈加入民主黨眾議員立場，委員會本月稍早祕密投票通過將公布調查報告。

卸任國會議員之後，蓋茨目前在保守派媒體「一個美國新聞網」(One America Network)擔任新聞主播。蓋茨 23日在報告公布前提出訴訟，企圖阻止報告公布 ，他一直否認有任何不當行為，並堅稱未與未成年人發生性關係。司法部針對這些指控的調查，最終並未提出刑事控罪 。

蓋茨 眾院 共和黨

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