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準國防次長柯伯吉多次表明：若中國武力犯台 應先摧毀台積電

編譯盧思綸／即時報導
川普第一任內的國防部副助理部長柯伯吉今年8月接受CNBC Television視訊採訪。(電視截圖)
川普第一任內的國防部副助理部長柯伯吉今年8月接受CNBC Television視訊採訪。(電視截圖)

美國候任總統川普22日欽點在他第一任內的國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防次長，專門報導資料中心產業的媒體顧問公司「資料中心動態公司」（Data Center Dynamics）網站23日指出，柯伯吉多次主張，若中國大陸入侵台灣，應先下手為強，摧毀台積電在台灣的晶圓廠，而且這項抉擇並非由台灣單獨決定。

日經亞洲2022年1月曾報導，美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭要素》（Parameters）一篇題為「覆巢：嚇阻中國侵台」（Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan）的論文，提出美國與台灣應採「焦土政策」，以台灣半導體產業為籌碼，威脅如果中國入侵台灣，就摧毀全球半導體龍頭台積電，破壞中國的晶片主要供應商。「覆巢」是《戰爭要素》2021年全年下載次數最高的一篇論文。

而柯伯吉在社群X的諸多發言，正反映認同這套「焦土政策」想法。

柯伯吉在2023年5月一則X貼文表示：「如果讓台積電完好無缺落入中國手中，那我們肯定是瘋了。」他還寫道：「抱歉，這不僅僅是台灣的決定。對我們其他人來說太重要了」。

2023年5月20日，柯伯吉又回覆貼文說，「沒錯，台灣本身不願意表明在中國攻擊的情況下會摧毀台積電，那對北京來說是個強烈信號，顯示台灣缺乏決心，不願意讓台灣的價值減損。這使得中國攻擊的可能性增加，對台灣來說是不明智的。」

柯伯吉在今年2月25日一則回覆推文提到：「如果中國接管台灣，摧毀或癱瘓台積電就是籌碼。」他還暗示要對台祭出制裁，以便鼓勵台灣在國防上提高支出。

台積電 國防部 晶片

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