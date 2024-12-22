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川普提名米倫擔任經濟顧問委員會主席

編譯劉忠勇／即時報導
曼哈頓政策研究所（Manhattan Institute）研究員米倫。（取材自Stephen Miran/ LinkedIn）
曼哈頓政策研究所（Manhattan Institute）研究員米倫。（取材自Stephen Miran/ LinkedIn）

美國總統當選人川普提名米倫（Stephen Miran）主持經濟顧問委員會（CEA），米倫在川普上任總統任期內在財政部擔任經濟政策高級顧問。

川普周日在Truth Social平台上發表聲明說，「Steve將和我的經濟團隊的其他成員合作，實現提升所有美國人的偉大經濟繁榮」。

米倫獲任白宮最高經濟幕僚，將為川普提供政策建議，並肩負向社會大眾宣揚這些決策的主要代言 人。米倫的人事案尚需參院同意。

米倫不僅批評聯準會（Fed）主席鮑爾，也曾指控拜登政府操控經濟並「篡奪」了央行的角色。

米蘭現為紐約的曼哈頓政策研究所（Manhattan Institute）研究員，他今年7月和經濟學家羅比尼合撰一篇論文指控美國財政部透過操控美國公債的發行方式，降低了整體經濟實際借貸成本。

財政部長葉倫駁斥羅比尼和米倫的指控。她在接受彭博訪問時表示「完全沒有這樣的策略」，並說：「我們從未討論過任何類似的事情。」

在川普上次任內，白宮經濟顧問委員會主席是哈塞特（Kevin Hassett）。哈塞特經常上電視為川普的經濟政策辯護。川普已內定哈塞特主持白宮國家經濟委員會。

川普 白宮 財政部

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