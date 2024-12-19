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「他是戰爭販子」 傳名嘴卡爾森反對 致龐培歐入閣夢碎

編譯盧炯燊／綜合報導
傳福斯新聞前名嘴主播卡爾森(右)向川普(左)指稱龐培歐是「戰爭販子」，導致龐培歐在國防部長之爭中出局。(美聯社)
傳福斯新聞前名嘴主播卡爾森(右)向川普(左)指稱龐培歐是「戰爭販子」，導致龐培歐在國防部長之爭中出局。(美聯社)

總統當選人川普首個任期內的國務卿及中情局長龐培歐，一直受到川普核心圈子看好是川普新政府的國防部長人選，甚至川普在大選前一天還稱讚他減肥成功，然而防長人選最終卻是福斯新聞主播赫塞斯(Pete Hegseth)。

華爾街日報在17日點出龐培歐出局的原因，原來是福斯新聞前名嘴主播卡爾森(Tucker Carlson)在大選前一刻直接向川普說明不能任用龐培歐，指他是個「戰爭販子」。

卡爾森雖不再是新聞主播，但在保守派圈子裡仍有深遠影響力。多名人士透露，他向川普強調了自己對龐培歐的不滿，包括認為龐在國務卿任內曾試圖暗殺維基解密創辦人阿桑吉(Julian Assange)。卡爾森今年4月接受知名播客(Podcast)主持人喬羅根(Joe Rogan)訪問時，曾公開這個說法。

有關人士表示，卡爾森與川普長子小川普(Donald Trump Jr.)還向川普闡述，將包括龐培歐在內的新保守派引入政府所帶來的危險，聲稱這些人是試圖控制川普而不是為他服務。

他們還認為，龐培歐早已證明對川普不忠，例如他一直與「2020年大選被竊取」的說法切割，也認為2021年1月6日國會暴亂是「不可接受的」。

川普競選團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)回應報導時說，內閣人選反映了川普總統把美國放在第一位的優先考慮，又說他「將繼續任命擁有才華、經驗和必要技能的高素質人員」來完成他的議程。

不過有過渡團隊官員認為，拒絕龐培歐等共和黨人進入新政府，是川普重建共和黨的新篇章。川普的盟友，包括卡爾森及小川普都認為，這些共和黨人沒有達到川普第二任期對官員的忠誠度要求。

前南卡州州長，在共和黨初選挑戰川普的海理(Nikki Haley)、前白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)等人未獲邀入閣，也是出於這個原因。

小川普 龐培歐 共和黨

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