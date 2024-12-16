川普提名努涅斯任情報顧問主席 格瑞納爾任總統特使

川普提名掌管他社群網站「真實社群」的努涅斯出任總統情報顧問小組主席。(美聯社)

總統當選人川普 14日宣布，打算任命努涅斯(Devin Nunes)出任總統情報顧問小組(President’s Intelligence Advisory Board)主席，另邀格瑞納爾(Richard Grenell)擔任執行特殊任務的總統特使；努涅斯為前共和黨聯邦眾議員，還當過眾院 情報委員會主席，格瑞納爾以前是美駐德國大使，另曾在川普第一次執政時當過情報官員。

華盛頓郵報15日報導，川普在自己真實社群(Truth Social)社媒平台上貼文表示，努涅斯會汲取他當情報委員會主席的經驗，「超然評估國家情報界活動的效能、合宜程度」。

還任職眾院時，努涅斯為司法部 偵辦俄國干涉2016年總統選舉一案，頻頻為川普辯護；川普因此在貼文中提到努涅斯過去耗費心力，對抗司法部的偵辦，能「扮演關鍵角色」而揭穿該「噱頭」案件。

川普表示，努涅斯除了擔任總統情報顧問以外，目前「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)執行長的職務將兼任下去。

總統情報顧問小組職司對情報評估及反情報事宜，向總統提供建議，其工作一般秘密進行。川普還挑了努涅斯前顧問之一的巴特爾(Kash Patel)出任聯邦調查局(FBI)局長。

川普在另篇貼文中表示，格瑞納爾將在「一些世上熱點工作，包括委內瑞拉及北韓」；格瑞納爾曾被視為角逐國務卿的熱門人選，但最後川普挑選聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)擔任該職。