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準CDC主任韋爾登反疫苗 學者憂麻疹、百日咳再起

記者顏伶如／綜合報導
川普提名的疾病防治中心主任韋爾登相信，疫苗會導致兒童自閉症，這種看法引起抨擊。(美聯社)
川普提名的疾病防治中心主任韋爾登相信，疫苗會導致兒童自閉症，這種看法引起抨擊。(美聯社)

總統當選人川普提名出任聯邦疾病防治中心(CDC)主任的佛羅里達州醫師韋爾登(Dave Weldon)，長期以來一直提倡已經遭到破解的疫苗導致自閉症的理論。華盛頓郵報15日報導，韋爾登迄今仍不願放棄有關疫苗hapi 不實理論，某些公共衛生專家對於韋爾登是否適合掌理疾病防治中心感到懷疑。

71歲的韋爾登是陸軍軍醫出身，曾任共和黨佛州聯邦眾議員，是知名反疫苗倡議人士，多年來一直對疫苗安全提出質疑。不過，韋爾登對新冠疫苗、流感疫苗則都支持。

聯邦疾病防治中心對於美國國內、國外的健康威脅均發揮保護角色，任務包括對疫苗公布建議指南。

川普提名的衛生部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)長期以來批評疾病防治中心疫苗建議指南。衛生部是疾病防治中心的主管機關。

報導指出，知情人士透露，韋爾登是小甘迺迪推薦的疾病防治中心主任人選。某些公共衛生專家說，如果韋爾登人事案通過，上任之後可能持續推動疫苗陰謀論，破壞社會大眾對於具有救命效果的疫苗信心，導致麻疹、百日咳等案例逐漸增加。

2000年代初期擔任眾院政府改革委員會(House Government Reform Committee)民主黨團助理的夏夫斯坦(Josh Sharfstein)說，韋爾登在國會任職期間對於科學數據證明疫苗與自閉症無關「絕對、完全不予採信」。

曾任食品及藥物管理局(FDA)高層官員、目前為約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)公共衛生學院副院長的夏夫斯坦說，韋爾登對於疫苗議題似乎「想法完全封閉」。夏夫斯坦說，韋爾登似乎無法理解人口數據分析(population data analysis)正是疾病防治中心重要任務環節所使用的核心工具。

流感疫苗 聯邦疾病防治中心 川普

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