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川普點名「真實社群」主管、前眾議員 出任總統情報委員會主席

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川普點名「真實社群」主管、前眾議員 出任總統情報委員會主席

中央社／華盛頓14日即時報導
川普欽點掌管他社群網站「真實社群」的努尼斯，出任總統情報顧問委員會主席。(路透)
川普欽點掌管他社群網站「真實社群」的努尼斯，出任總統情報顧問委員會主席。(路透)

總統當選人川普14日欽點掌管他社群網站「真實社群」（Truth Social）的努尼斯（Devin Nunes），出任總統情報顧問委員會主席。

中央社引述法新社報導，共和黨籍的努尼斯過去是加州聯邦眾議員，曾於川普第一個總統任期期間率領眾議院情報委員會。

努尼斯曾指控聯邦調查局（FBI）濫用權力，暗中監視一名有著廣大俄羅斯人脈的川普競選團隊人員。

川普在貼文中指出，努尼斯會同時擔任真實社群執行長和總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board, PIAB）主席。

努尼斯2018年擔任眾院情報委員會主席期間，曾發布一項爭議性的備忘錄，直指FBI在調查俄羅斯干涉2016年美國總統大選一事時曾密謀反川。

川普發布聲明指出，努尼斯「將運用他先前眾院情報委員會主席的經驗，和他在揭露俄羅斯、俄羅斯騙局中的關鍵角色，針對美國情報圈活動的效力和正當性向我提供獨立評估報告」。

總統情報顧問委員會成立於20世紀中期，作用是針對情報圈數據及其數據取得的效力，提供一個獨立的建議源。

川普形容這個委員會是由「聯邦政府以外的傑出公民」所組成。

即將於明年1月20日宣誓就職的川普，兩個星期前剛點名忠誠派的巴特爾（Kash Patel）取代瑞伊（Chris Wray）出任FBI局長。

而巴特爾曾協助努尼斯撰寫上述2018年備忘錄，過去擔任過顧問和國防部官員，且以熱衷「深層政府」（deep state）觀點而出名。

川普 俄羅斯 FBI

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