川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

總統當選人川普點名前福斯新聞節目主持人季伏爾擔任美國駐希臘大使。（美聯社）

總統當選人川普今天點名前福斯新聞（Fox News）節目主持人季伏爾（Kimberly Guilfoyle）擔任駐希臘大使。季伏爾是律師，原是川普長子小川普 （Donald Trump Jr.）未婚妻，但報導說兩人近來已分手。

綜合路透、法新社及「紐約時報 」報導，季伏爾自2020年12月31日以來就與小川普訂有婚約，但八卦小報臆測兩人近來已分手，而川普選在此時宣布上述人事安排。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說季伏爾「多年來一直是親近的朋友和夥伴」，還說「她在法律、媒體及政治圈具有豐富的經驗和領導力，才智出眾，因此極有資格代表美國並維護美國海外利益」。

現年55歲的季伏爾7月曾在共和黨全國代表大會（RNC）上發言，向來是川普的忠實盟友。

川普還說季伏爾是「非常合適的人選，將協助促進與希臘堅實雙邊關係，促進我們在國防合作、貿易及經濟創新等各項議題上的利益」。

眾所周知，川普內舉不避親，他先前就曾點名女婿庫許納 （Jared Kushner）父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）擔任駐法國大使。

川普今天也宣布由老朋友巴瑞克（Tom Barrack）出任駐土耳其大使。這位私募基金高層曾因代表阿拉伯聯合大公國工作面臨法律檢視，他2021年因涉非法擔任阿聯代理人而遭起訴，但隔年被判無罪。

川普今天發文宣布這項人事安排時，形容巴瑞克「受人尊敬、經驗老到」。