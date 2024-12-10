川普任命反壟斷大將 佛格森將擔任FTC主席

川普已選擇共和黨籍的聯邦貿易委員會（FTC）委員佛格森（Andrew Ferguson，見圖）接任FTC主席。(取自佛格森X平台個人照)

總統當選人川普 已選擇共和黨籍的聯邦貿易委員會（FTC）委員弗格森（Andrew Ferguson）接任FTC主席，接替目前主席麗娜汗（Lina Khan）在這一消費者保護與反壟斷機構的職位。

川普10日在他的社群平台Truth Social貼文宣布，弗格森「在對抗科技巨擘進行監督，以及保護我們偉大國家的言論自由方面有著傑出的紀錄」，他「將成為我國史上最以『美國優先』、最支持創新的FTC主席」。

弗格森是FTC五位委員之一，是其中唯二的共和黨籍，他是在4月時加入FTC。此前，他擔任維吉尼亞州的副檢察長。

身為FTC委員，弗格森多次對麗娜汗的規則制定工作提出異議，這些規則包括禁止在雇用合約中加入競業條款，以及制定更簡便的取消訂閱規定。

弗格森一直認為，FTC應該要解決網路上對保守觀點的審查問題。如果社群媒體平台聯手抑制這類觀點，或者廣告主聯手從像是馬斯克的 X 等平台撤走業務，他們應該被控違反美國反壟斷法。

弗格森最近談話曾表示：「我們必須大力執行反壟斷法，打擊任何非法限制美國人自由公開交流思想能力的平台。」

FTC是與司法部 反壟斷部門並列的兩大聯邦競爭法律與政策監管機構之一，也是美國消費者保護機構龍頭，實際上也是科技監管機構，聚焦打擊數位隱私濫用、廣告欺詐和其他欺騙行為。這兩大機構共享審查併購與調查、處罰壟斷行為的管轄權。

在現任總統拜登領導下，FTC因阻礙企業併購而受到企業界大量激烈批評。同時，麗娜汗及其司法部的坎特（Jonathan Kanter）受到參議員華倫（Elizabeth Warren）等改革派與副總統當選人萬斯等極右派人士稱讚，原因是他們強烈反對集中的企業權力，尤其是科技業。

雖然第二屆川普政府可能對企業併購採取更友善的態度，但也可能繼續積極追查針對大型科技公司的反壟斷案。針對Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta的重要案件目前正在法院審理中，這些案件都是在第一屆川普政府期間提起的，而當時的調查也引發了針對蘋果、亞馬遜 以及Visa等金融服務公司的訴訟。

路透則分析，弗格森率領的FTC可能改變當局對亞馬遜、Meta提訟案件的路線。